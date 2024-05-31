أعلنت أرامكو السعودية، اليوم عن إكمالها للاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة (“قو”). تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أرامكو لتوسيع استثماراتها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة عالميًا.

وعلق النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء، ياسر مفتي، قائلاً: “هذا الاستحواذ هو خطوة مهمة في مسيرتنا للتوسّع عالميًا في مجال بيع الوقود بالتجزئة.

نتطلع من خلال شراكتنا مع شركة (قو) إلى تقديم منتجات وخدمات أرامكو السعودية عالية الجودة لعملائنا في باكستان. كما نرحب بإضافة شريك جديد عالي المستوى إلى شبكتنا العالمية المتنامية، ونسعى إلى الجمع بين مواردنا وخبراتنا لفتح فرص جديدة لعلامة أرامكو التجارية في الخارج”.

و تعمل شركة “قو” في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوعة في باكستان، وتدير أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة. يمثل هذا الاستحواذ، الذي أُعلن عنه لأول مرة في ديسمبر 2023، أول استثمار لأرامكو السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان، ويعزز من مكانة الشركة في أسواق التجزئة ذات القيمة العالية.

كما قامت أرامكو السعودية في مارس الماضي بالاستحواذ الكامل بنسبة 100% على شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) في تشيلي، وهي شركة رائدة في تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة.