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أرامكو السعودية تمنح بيكر هيوز عقداً ضمن توسعة شبكة الغاز

يهدف مشروع أرامكو السعودية إلى زيادة توزيع الغاز في مختلف أنحاء المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع

تلقت بيكر هيوز لخدمات حقول النفط طلبا لتوريد معدات للمرحلة الثالثة من مشروع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية الذي يهدف لتوسعة شبكة الغاز في المملكة.

وستتولى بيكر هيوز توريد 17 ضاغطا للطرد المركزي لشبكات خطوط الأنابيب بالمشروع.

ويهدف مشروع أرامكو إلى زيادة توزيع الغاز في أنحاء المملكة.

ويأتي طلب التوريد الأحدث الذي تسلمته بيكر هيوز في الربع الأول من العام الجاري عقب تسليم 18 ضاغطا للطرد المركزي ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وقالت بيكر هيوز إنها تستثمر أيضا في توسيع موقع التصنيع الخاص بها في إحدى المناطق التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

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