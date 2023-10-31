أرامكو السعودية تقود تمويلاً لشركة طاقة سنغافورية

قالت شركة “ريديكس”، التي تقدم خدمات شهادات الطاقة المتجددة وتتخذ من سنغافورة مقراً، اليوم الثلاثاء إنها جمعت 10 ملايين دولار من مستثمرين بقيادة “أرامكو فنتشرز” التابعة لشركة “أرامكو السعودية“، لتمويل توسعها خارج آسيا، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأضافت الشركة في بيان أن المستثمرين الجدد الآخرين في “ريديكس” REDEX هم من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا واليابان، دون تسميتهم.

وقال جين وي كانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ريديكس” لوكالة رويترز “نخطط لدخول أسواق الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في عام 2024 من خلال الشراكة مع مستثمرينا الاستراتيجيين. والموقع الأول هو السعودية على الأرجح”.

وتدير “ريديكس” منصة للمرافق في أنحاء آسيا لتسجيل ملكية شهادات الطاقة المتجددة والتحقق منها واستعمالها. وتمثل كل شهادة ميجاوات في الساعة من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة.

ويجري تداول هذه الشهادات على منصة “ريديكس”، وتشتريها شركات تسعى لتعويض انبعاثات النطاق 2 الناتجة عن توليد الطاقة من الوقود الأحفوري.

وتتعرض منتجات التعويض لانتقادات لتقويضها الجهود الرامية لمكافحة تغير المناخ من خلال السماح بمواصلة استهلاك الوقود الأحفوري، لكن ينظر إليها على أنها وسيلة مجدية للشركات لخفض صافي الانبعاثات الإجمالي. وأصبحت الشهادات أيضاً مصدراً للدخل لمولدي الطاقة المتجددة.