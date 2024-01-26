أرامكو السعودية تسعى لصفقات استحواذ في الصين والهند

تسعى شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى مزيد من عمليات الاستحواذ في الصين والهند، كما قال رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في الشركة محمد القحطاني لوكالة “بلومبيرغ“.

كما تسعى الشركة إلى إبرام صفقات للتكرير والكيماويات في آسيا، حيث تتطلع إلى توسيع أعمالها بسرعة وتأمين مشترين لنفطها الخام على المدى الطويل.

وقال محمد القحطاني إن غالبية خام “أرامكو” يباع في آسيا، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على النفط والمنتجات المرتبطة به في التوسع بالمنطقة.

واشترت الشركة التي تديرها الدولة، والتي استثمرت أكثر من 80 مليار دولار في أعمال البتروكيماويات والتكرير منذ عام 2016، حصة في إحدى الشركات الصينية العام الماضي، وتجري محادثات لشراء شركتين أخريين.

وتعتبر المملكة العربية السعودية أن الطلب على البتروكيماويات المستخدمة في صناعة السلع مثل البلاستيك مستمر في الارتفاع خلال العقود المقبلة، حتى مع احتمال تراجع استخدام النفط في النقل مع تحول الطاقة العالمية.

وقال القحطاني في مقابلة أجريت معه في مدينة الظهران السعودية إن “أسواق النمو الكبرى بالنسبة لنا هي الصين والهند وجنوب شرق آسيا”. وأضاف أن الشركة تتطلع لتوسيع مشاريعها القائمة وإبرام عمليات استحواذ. وبينما نتحدث اليوم لدينا فرق في الصين تتفاوض على صفقات”.

وذكر أن المحادثات في الصين تسير بشكل أسرع منها في الهند، حيث تجري “أرامكو” مناقشات مع الشركاء والعملاء بشأن “استثمارات فعلية على الأرض”، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت “أرامكو” قد اقتربت سابقاً من الاستثمار في الهند عبر شراكة مع شركة “ريلاينس إندستريز”. ووقعت خطاب نوايا غير ملزم في آب / أغسطس 2019 للحصول على حصة محتملة بنسبة 20% في وحدة تحويل النفط إلى الكيماويات، التابعة لـ”ريلاينس”، والتي تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار. لكن كلا الطرفين أعلنا في عام 2021 أنهما سينسحبان من هذه الصفقة.

وقال القحطاني إن “ريلاينس عميل كبير بالنسبة لنا، وإن أرامكو ترغب في الشراكة معها، لذلك سنرى”.