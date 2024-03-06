أرامكو السعودية تزيد سعر الخام لآسيا وتخفضه لأوروبا

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط إن المملكة العربية السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي لآسيا في نيسان / أبريل بما يتماشى مع التوقعات، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في أبريل إلى آسيا بعلاوة 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي، وهو أعلى بقليل من علاوة الشهر السابق البالغة 1.50 دولار للبرميل.

وتوقعت السوق أن تبقي السعودية على سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى آسيا دون تغيير أو ترفعه بما يتراوح بين عشرة سنتات وعشرين سنتا للبرميل لشهر أبريل.

وانخفض سعر البيع الرسمي لشهر أبريل نيسان إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 60 إلى 70 سنتا للبرميل. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر البيع الرسمي للخام المتجه إلى الولايات المتحدة.