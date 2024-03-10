أرامكو السعودية تربح 454.8 مليار ريال وتوزع 161.7 مليار على المساهمين

تراجع صافي أرباح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بنسبة 24.7% إلى 454.8 مليار ريال سعودي (121.3 مليار دولار) في عام 2023، مقابل 604 مليارات ريال سعودي (161.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، ويمثّل ذلك ثاني أعلى صافي أرباح لأرامكو السعودية على الإطلاق، فيما بلغ إجمالي التوزيعات المرتبطة بالأداء عن العام الماضي 161.7 مليار ريال تدفع في عام 2024.

وبلغ إجمالي الايرادات 1,653 تريليون ريال سعودي (440.88 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / ديسمبر 2023، مقارنة مع إجمالي الايرادات التي بلغت 2,006 تريليون ريال (535.19 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أي بتراجع نسبته 17,6%. ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 379.5 مليار ريال سعودي (101.2 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بمبلغ قدره 557 مليار ريال سعودي (148.5 مليار دولار) في عام 2022. ولا يزال المركز المالي لأرامكو السعودية قوياً، وقد بلغت نسبة المديونية -6.3% في نهاية عام 2023 مقارنة بـ -7.9% في نهاية عام 2022.

أما الاستثمارات الرأسمالية في عام 2023 فقد بلغت 186.3 مليار ريال (49.7 مليار دولار) تتضمن 158.3 مليار ريال (42.2 مليار دولار) من النفقات الرأسمالية الرئيسة.

وفي عام 2023، بلغ متوسط إنتاج أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 12.8 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، تتضمن 10.7 مليون برميل في اليوم من إجمالي المواد السائلة.

وتم دفع أرباح إجمالية بقيمة 366.7 مليار ريال (97.8 مليار دولار) في عام 2023، مرتفعة بنسبة 30% عن عام 2022. وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 76.1 مليار ريال (20.3 مليار دولار) للربع الرابع من عام 2023، تُدفع في الربع الأول من العام 2024. وإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على دفعة ثالثة من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 40.41 مليار ريال (10.78 مليار دولار).

وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس آب 2023 أنها تعتزم احتساب أول توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة والمجمعة لعامي 2022 و2023، على أن يتم توزيعها على فترة ستة أرباع ابتداءً من الربع الثالث من عام 2023.

ومن المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء للعام بأكمله والتي سيتم دفعها في عام 2024 ما يقارب 161.7 مليار ريال (43.1 مليار دولار)، تتضمن 40.41 مليار ريال (10.8 مليار دولار) في الربع الأول، بناءً على الآلية المعلنة مسبقاً وفي حال موافقة مجلس الإدارة.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “حقّقنا ثاني أعلى صافي دخل على الإطلاق رغم الصعوبات التي واجهت الاقتصاد العالمي، كما حققنا لمساهمينا زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2023”.

وأضاف: “ويوفر التوجيه الأخير من الحكومة بالمحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل في اليوم مزيداً من المرونة، إلى جانب فرصة التركيز على زيادة إنتاج الغاز وتنمية أعمالنا في مجال تحويل السوائل إلى كيميائيات. وفي الوقت نفسه، نواصل إحراز تقدم في العديد من المشاريع الإستراتيجية لزيادة النفط الخام. وقد أعلنت الشركة عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تسلط الضوء على قدرتنا على الاستفادة من الفرص الجديدة في السوق، وتعزيز أهدافنا الإستراتيجية، ومنها أول استثمار عالمي لنا في الغاز الطبيعي المُسال، وكذلك نمو أعمالنا الدولية للبيع بالتجزئة، وكذلك مشاريع التكرير والكيميائيات الكبرى في الخارج، ومحفظتنا الناشئة في مصادر الطاقة الجديدة.”

وقال أمين الناصر إن الشركة تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار في الصين، حيث قوة ونمو الطلب على النفط. وقال الناصر إن أرامكو من المحتمل أن تدخل في شراكة مع شركة ميد أوشن إنرجي، التي اتفقت العام الماضي على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية فيها، للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في مناطق جغرافية إلى جانب أستراليا.