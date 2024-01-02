أرامكو السعودية تبحث بيع 50% من “ساسرف” لشركة صينية

تجري شركة رونغشنغ للبتروكيماويات الصينية المملوكة للقطاع الخاص محادثات مع شركة أرامكو السعودية كي تشتري الشركة الصينية حصة 50 بالمئة في وحدة التكرير (ساسرف) التابعة للشركة السعودية.

وقالت الشركة الصينية في بيان لبورصة شنتشن استناداً إلى مذكرة تفاهم وُقعت يوم الثلاثاء إن رونغشنغ تتفاوض أيضا لبيع حصة تصل إلى 50 بالمئة في وحدتها نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات.

وجاء على موقع شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) التي تقع في مدينة الجبيل الصناعية أنها تعالج النفط الخام وتحوله إلى مشتقات نفطية وتبلغ طاقتها الإنتاجية 305 آلاف برميل يوميا.

وإذا تمت عملية الاستحواذ على حصة ساسرف، فسيكون ذلك أول استثمار من شركة صينية مملوكة للقطاع الخاص في أصول تكرير سعودية كبيرة. وشركة سينوبك الحكومية العملاقة للتكرير هي حتى الآن الشركة الصينية الوحيدة التي تمتلك حصة في مصفاة في السعودية.