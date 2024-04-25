أرامكو السعودية توقع اتفاقية شراكة عالمية مع الفيفا

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بهدف دعم وتعزيز رياضة كرة القدم على المستوى العالمي.

تمتد لأربع سنوات وتشمل رعاية عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى، منها كأس العالم لكرة القدم 2026م وكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027.

وستكون أرامكو السعودية شريكًا عالميًا رئيسيًا للفيفا وشريكًا حصريًا في فئة الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى نهاية عام 2027م. يأتي هذا التعاون استنادًا إلى الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير، بهدف تعزيز شعبية كرة القدم وإطلاق مبادرات اجتماعية مؤثرة تتماشى مع رسالة الفيفا في جعل اللعبة أكثر عالمية.

وصرّح المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز تطور كرة القدم واستغلال قوة الرياضة لتأثير إيجابي على حياة الناس حول العالم، وهذا يعكس طموحنا في بناء مجتمعات حيوية. الرياضة تُعتبر محركًا للنمو وتحسين جودة الحياة، ونحن واثقون من أن اتفاقيتنا مع الفيفا تعزز دعمنا للرياضة، بما في ذلك استثمارنا في فريق القادسية السعودي لكرة القدم وفي رياضة جولف السيدات من خلال سلسلة بطولات أرامكو للفرق، بالإضافة إلى دعمنا لبرنامج الفورمولا 1 في المدارس.

تلك الشراكات ستخلق مسارات للفرص، خاصةً بالنسبة لجيل الشباب، وستؤثر بشكل إيجابي على المجتمع.

من جانبه، أكد السيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن هذه الشراكة ستدعم الفيفا في تنظيم بطولاتها الكبرى بنجاح، وستمكّن من تقديم دعم أفضل لاتحادات كرة القدم الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

و أضاف، نرحب بانضمام أرامكو السعودية إلى عائلة شركاء “الفيفا” العالميين. وستسهم هذه الشراكة في مساعدة الفيفا على تنظيم بطولاته الرئيسية بنجاح على مدى الأربع سنوات المقبلة، وكما هو الحال في جميع اتفاقياتنا التجارية، ستمكّننا هذه الشراكة أيضًا من تقديم دعم معزز وشامل لاتحاداتنا الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا في جميع أنحاء العالم.

وتعتزم أرامكو السعودية أيضًا العمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لدفع عجلة الابتكار، وذلك من خلال تحديد الفرص المتاحة لاستعراض خبراتها وتقنياتها في مسابقات كرة القدم على مستوى العالم. ومن بين هذه المبادرات، تهدف أرامكو إلى إتاحة طرق جديدة ومبتكرة لعشاق كرة القدم للمشاركة في فعاليات الفيفا.