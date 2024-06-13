أبرمت شركة أرامكو السعودية، وشركة نيكست ديكيد كوربوريشن، اليوم، اتفاقية مبدئية غير ملزمة لمدة 20 عامًا لبيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال في ميناء براونزفيل في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتنص الاتفاقية المبدئية على شراء أرامكو السعودية لـ 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال على مدى 20 عامًا، وفقًا للسعر السائد لمركز هنري هاب لأسعار الغاز، ويُسلم على متن السفينة من منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال.



وفيما يتعلق بالتفاصيل، صرّح ناصر النعيمي، رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية: “نتطلع للمضي قدمًا لوضع اللمسات النهائية مع نيكست ديكيد على شروط اتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال، بينما نواصل جهودنا لبحث فرص توسيع وجودنا في أسواق الطاقة العالمية، حيث نعتقد بأن الغاز الطبيعي المُسال سيؤدي دورًا مهمًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الآمنة والفعالة”.



من جهته، قال مات شاتزمان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نيكست ديكيد: “يسعدنا أن نتوصل إلى اتفاقية مبدئية مع أرامكو السعودية لتوريد الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى توسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المُسال. ونحن نتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال مع أرامكو السعودية واستكشاف فرصٍ جديدة معًا”.



تجري حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية نهائية ستكون ملزمة بين الطرفين عند الانتهاء منها، وسيتم عرضها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة.

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