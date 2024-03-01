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أرامكو السعودية تكمل استحواذها على إسماكس للتوزيع في تشيلي

تسعى أرامكو السعودية إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في قطاع التجزئة على مستوى العالم، الشراكة الإستراتيجي في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم، أنها أكملت بنجاح عملية الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) (إسماكس)، العاملة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.

تشكل إسماكس شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي، وتضم محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، بالإضافة إلى إنتاج وتوزيع مواد التشحيم.


هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس التزام أرامكو بالتوسع العالمي وتعزيز وجودها في أسواق جديدة.

ووفقا للبيان الصحفي، تعتبر هذه الصفقة، التي أعلنت لأول مرة في سبتمبر 2023، أول استثمار لأرامكو السعودية في قطاع التجزئة في أمريكا الجنوبية، وتؤكد جاذبية أسواقها، وتدعم هدف الشركة الإستراتيجي في تعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.

قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، ياسر مفتي:يُسعدنا إكمال عملية الاستحواذ على شركة إسماكس، ونتطلع إلى العمل مع هذا الفريق المتميز في تشيلي لتحقيق طموحاتنا المشتركة، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في قطاع التجزئة على مستوى العالم، وتجمع هذه الصفقة بين الجودة العالية لمنتجاتنا وخدماتنا، بما في ذلك زيوت تشحيم فالفولين، مع الخبرة والجودة التي يتميّز بها المشغّل في تشيلي”.

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فريق التحرير

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