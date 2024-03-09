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أرامكو السعودية تفتتح أول محطة بحرية لتزويد اليخوت بالوقود

افتتاح “أرامكو مارينا” يأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز قطاع السياحة البحرية، وتطوير البنية التحتية السياحية لجذب المزيد من السياح والاستثمارات إلى المنطقة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم عن افتتاح “أرامكو مارينا“، أول محطة بحرية تابعة لها في المملكة العربية السعودية، بطاقة تشغيلية تتجاوز الـ 65 مليون لتر سنويًا.

المحطة البحرية تحمل الهوية الجديدة للعلامة التجارية الخاصة بمحطات أرامكو السعودية، وتزوّد اليخوت والقوارب بالوقود في نادي اليخوت بجدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك تزامنًا مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

ووفقاً لبيان حصل”أريبيان بزنس” على نسخة منه، يتم تشغيل المحطة في إطار جهود الشركة للإسهام في دعم قطاع السياحة في المنطقة وتطوير التنمية السياحية في المملكة.

وتخدم المحطة العملاء المحليين والدوليين، حيث توفر منتجي الديزل والبنزين، وتبلغ طاقتها التشغيلية أكثر من 65 مليون لتر سنويًا.


قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية، ياسر مفتي: “يمثّل افتتاح هذه المحطة فصلًا جديدًا في جهود توسيع وجود الشركة عبر سلسلة القيمة في المملكة، ومواكبة لأعمالها في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية من خلال إنشاء محطات ريادية لبيع الوقود بالتجزئة تقدم تجارب مميزة في خدمة العملاء، وتعزز التطورات التي تشهدها قطاعات الأعمال والسفر والسياحة في المملكة، وتتحقق معها قيمة إضافية لاقتصادنا”.

يأتي افتتاح “أرامكو مارينا” ليعزز مكانة نادي جدة لليخوت كواحد من أبرز الوجهات البحرية في المملكة، حيث يمكنه استيعاب اليخوت الضخمة بطول يصل إلى 120 مترًا. يضم النادي مرسى لليخوت والقوارب ومنطقة المارينا التي تضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية التي تطل على البحر مباشرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...