أعلنت أرامكو السعودية، عن توقيع عقود بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي اليوم لتوسعة معمل الغاز في الفاضلي بالمنطقة الشرقية.



ومن المتوقع أن ترتفع طاقة معالجة الغاز في المعمل من 2.5 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى ما يقرب من 4 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا بفضل هذا المشروع الضخم.

ويُتوقع أن تُسهم طاقة المعالجة الإضافية التي تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا في إستراتيجية الشركة لرفع إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021. ومن المرتقب أن تضيف توسعة معمل الغاز في الفاضلي 2300 طن متري إضافي يوميًا لإنتاج الكبريت.



وفي بيان صحفي لشركة ، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في الشركة، وائل الجعفري، أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة بزيادة إنتاج الغاز ودعم جهود الحفاظ على البيئة، من خلال خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفير المزيد من النفط الخام لتحقيق قيمة مضافة لأعمال التكرير والتصدير.

وأشار إلى أهمية التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية، و المضي قُدمًا في تحقيق هدف الشركة الإستراتيجي المتعلق بزيادة إنتاج الغاز.

كما تدعم هذه التوسعة طموحاتنا لتطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون، في حين تُعد السوائل المصاحبة لإنتاج الغاز كمادةٍ خام ذات أهمية في صناعة البتروكيميائيات”.

من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول نوفمبر 2027، حيث سيسهم في زيادة إنتاج الغاز وإنتاج الكبريت بشكل كبير، وسيسهم أيضًا في تعزيز صناعة البتروكيماويات وتطوير أعمال الهيدروجين منخفض الكربون.

وأرست أرامكو السعودية عقود الهندسة والتوريد والإنشاء لهذا المشروع على شركات مرموقة مثل شركة سامسونج الهندسية وشركة “جي إس” للهندسة والإنشاءات، بالإضافة إلى شركة نسما وشركائها.

يُعدّ معمل الفاضلي للغاز أحد المرافق الإنتاجية المهمة التي تعزز التأثير الكبير لأرامكو وريادتها، ليس على مستوى زيادة إمدادات الغاز فقط، بل على مستوى النمو الاقتصادي أيضًا.