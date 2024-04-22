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‏أرامكو‬⁩ السعودية: محادثات للاستحواذ على حصة شركة “هنجلي” الصينية

تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بشأن صفقة استحواذ أرامكو على 10% من الشركة الصينية، لتوسيع وجودها بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في الأسواق الرئيسية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن نية استكشاف الاستحواذ على حصة تبلغ 10% في شركة هنجلي للبتروكيميائيات المحدودة، وذلك في إطار توسيع نطاق أعمالها في قطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق.

تهدف هذه المحادثات إلى تعزيز استراتيجية أرامكو في تحويل السوائل إلى منتجات كيميائية وتأمين اتفاقيات طويلة الأمد لإمدادات النفط الخام، مع التركيز على التوسع في الأسواق الرئيسية ذات القيمة العالية.

حيث وقّعت الشركتان اليوم مذكرة تفاهم تتعلق بالصفقة المقترحة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم استراتيجية أرامكو في تحويل السوائل إلى منتجات كيميائية وتأمين اتفاقيات طويلة الأمد لإمدادات النفط الخام.

في تصريح بشأن هذا الخطوة، أكد محمد بن يحيى القحطاني، رئيس قسم التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، أن هذه المذكرة تعكس التزام الشركة بتعزيز وتوسيع نطاق أعمالها العالمية وتعزيز حضورها في السوق الصينية المهمة، مضيفا”نواصل استكشاف فرص جديدة في الأسواق المهمة، حيث نسعى إلى إحراز تقدم في إستراتيجيتنا لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما نتطلع إلى بناء شراكات جديدة.

تعتبر “هنجلي للبتروكيميائيات” شركة تابعة لمجموعة هنجلي للبتروكيميائيات، وتمتلك وتدير مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميًا في الصين، إضافةً إلى مجمع متكامل للمواد الكيميائية في مقاطعة لياونينغ ومعامل ومرافق إنتاج في مقاطعتين أخريين.

من المتوقع أن تستكمل الشركتان عمليات التقييم والموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة المحتملة. وسنوافيكم بالمستجدات حال توفرها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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