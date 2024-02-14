أدنوك وبي بي تُطلقان مشروعاً مشتركاً للغاز في مصر

في إطار سعيهما لتعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم خططها التنموية، اتفقت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة “بي بي” (BP) على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر.

ووفقاً لاتفاقية الشراكة، ستمتلك “أدنوك” حصة 49% في المشروع، بينما ستمتلك “بي بي” الحصة المتبقية البالغة 51%.

يُعدّ هذا المشروع المشترك الأول من نوعه بين “أدنوك” و”بي بي” في مصر، ويهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد، بما يُساهم في تحقيق أهداف الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.

ستقوم “بي بي” بالمساهمة في المشروع المشترك بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، تشمل:

حصة “بي بي” في امتياز الشروق البالغة 10%، والذي يضم حقل “ظهر” المُنتج وتديره شركة “بترول بلاعيم” “بتروبل”.

امتياز شمال دمياط بالكامل، والذي يضم حقل آتول المُنتج وتديره شركة “الفرعونية للبترول”.

50% من امتياز شمال البرج، الذي يضم حقل “ساتيس” غير المطور وتديره شركة “الفرعونية للبترول”.

امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.

أدنوك تتوقع اكتمال المشروع في 2024

من جانبها، ستقدم “أدنوك” مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في تمويل فرص النمو المستقبلية للمشروع، دون الإفصاح عن حجم هذه المساهمة.

من المتوقع أن يكتمل تأسيس المشروع المشترك خلال النصف الثاني من عام 2024، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

يُمثل هذا المشروع المشترك خطوةً هامةً في مسيرة “أدنوك” لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق أعمالها في مجال الغاز الطبيعي، كما يُعدّ إنجازًا هامًا لـ”بي بي” في مصر، حيث يُعزز من مكانتها كشريكٍ استراتيجي في مجال الطاقة.

يُتوقع أن يُساهم هذا المشروع المشترك في زيادة إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، بما يُلبي الطلب المتزايد على الطاقة ويُعزز من أمن الطاقة في البلاد.