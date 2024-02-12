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“أدنوك للغاز”: 4.7 مليارات دولار صافي دخل في 2023

تمكنت “أدنوك للغاز” من تحقيق أداء مالي قوي في الربع الرابع من عام 2023

فريق التحرير by فريق التحرير
أدنوك للغاز

أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للربع الرابع من عام 2023 وللعام بأكمله، محققةً أداءً قوياً مدفوعًا بنمو كبير في حجم المبيعات وبيئة أسعار جيدة.

أبرز النتائج:

  • ارتفاع الإيرادات بنسبة 7% في الربع الرابع من عام 2023 إلى 6,301 مليون دولار.
  • زيادة حجم المبيعات بنسبة 5% إلى 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية.
  • ارتفاع الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 15% إلى 2,212 مليون دولار.
  • زيادة صافي الدخل بنسبة 24% إلى 1,345 مليون دولار في الربع الرابع.
  • صافي دخل 4,720 مليون دولار للسنة المالية 2023، متجاوزًا توقعات السوق.
أدنوك للغاز

عقود ضخمة تدعم النمو المستدام:

  • استثمارات بقيمة 4.9 مليار دولار أمريكي لزيادة القدرة الإنتاجية بشكل مستدام.
  • توقيع عقود لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 9-12 مليار دولار أمريكي.
  • عقود بقيمة 3.6 مليار دولار لتشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز وتوسيع أخرى قائمة.
  • عقد بقيمة 1.3 مليار دولار لتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.
  • عقد بقيمة 615 مليون دولار أمريكي لإنجاز أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أدنوك للغاز.. توزيعات أرباح قوية:

  • تأكيد توزيعات أرباح بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2023.
  • توقع نمو توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم الواحد على مدى السنوات الأربع المقبلة.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...