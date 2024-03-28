أدنوك للتوزيع توزع 2.57 مليار درهم نقداً على المساهمين عن 2023

أقرت الجمعية العمومية لشركة أدنوك للتوزيع توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم، عن النصف الثاني من العام 2023، والتي من المتوقع أن يتم دفعها في شهر نيسان / أبريل 2024، وبذلك يصل إجمالي الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 2.57 مليار درهم عن عام 2023، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم.

وتعني هذه التوزيعات عائداً ربحياً على أساس سنوي للسهم بنسبة 5.6% لعام 2023، بناءً على سعر السهم البالغ 3.66 درهم كما في 27 مارس آذار 2024.

كما أقرت الجمعية العمومية جميع البنود المطروحة والتي تضمنت السياسة الخمسية الجديدة لتوزيع الأرباح وتعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة. كما أكدت الشركة التزامها بالاستراتيجية الخمسية الجديدة للنمو المعزز بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وتنص السياسة الجديدة لتوزيع الأرباح للفترة 2024-2028 على توزيعات أرباح سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع :”تعكس سياستنا الخمسية الجديدة لتوزيع الأرباح المجزية والشفافة قوة الشركة وقدرتها على الاستفادة من إمكاناتها استناداً إلى توليد تدفقات نقدية وافرة ومواصلة استراتيجينا للنمو، بما في ذلك الخطط الطموحة لتوسعة شبكة المحطات لتصل إلى 1000 محطة خدمة بحلول 2028، وزيادة معاملات قطاع التجزئة لغير الوقود بنسبة 50% وزيادة عدد متاجر التجزئة بنسبة 25%. إضافة إلى ذلك، نستهدف توسيع البنية التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية بشكل استراتيجي من خلال تركيب أكثر من 500 نقطة شحن كهربائي سريعة وفائقة السرعة بحلول عام 2028، أي بزيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2023. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار، نهدف إلى تعزيز مكانة أدنوك للتوزيع كشركة رائدة في مختلف أنواع الطاقة في قطاع التنقل ومتاجر التجزئة”.