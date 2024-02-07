3.68 مليار درهم أرباح “أدنوك للتوزيع”

تخطت أدنوك للتوزيع حاجز المليار دولار في الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2023، مدعومة بزيادة قوية في مبيعات الوقود ونمو ملحوظ في معاملات غير الوقود.

شهدت شركة أدنوك للتوزيع عامًا استثنائيًا تميز بـ :

نمو الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.6% على أساس سنوي.

ارتفاع الأرباح الأساسية قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15.4% على أساس سنوي.

نمو إجمالي كميات الوقود المباعة بنسبة 11.8% على أساس سنوي.

زيادة معاملات غير الوقود في متاجر واحة أدنوك بنسبة 12.9% على أساس سنوي.

افتتاح 41 محطة خدمة جديدة في كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر ليصل إجمالي عدد محطات أدنوك للتوزيع إلى 840 محطة خدمة.

افتتاح أول تسع محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع في مصر.

تدشين المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة.

بدء تشغيل أول محطة شحن فائقة السرعة للتزويد بوقود الهيدروجين الأخضر في المنطقة.

التزام الشركة بخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها وتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030.

توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار (1.285 مليار درهم) عن النصف الثاني من العام 2023.

يتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم) بواقع 20.57 فلس للسهم.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع:

“كان عام 2023 عامًا استثنائيًا بكل المقاييس حيث حققنا نتائج تاريخية بتسجيل أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 2023 تخطت حاجز المليار دولار، ووفينا بذلك بأحد أهم التزاماتنا تجاه الأسواق المالية.”