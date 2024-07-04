أدنوك توقّع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 3 مليارات دولار مع بنك ياباني

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عن توقيع اتفاقية تمويل أخضر مع بنك اليابان للتعاون الدولي بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).

ويمثل هذا التمويل أول تمويل أخضر لشركة أدنوك، وسيساهم في تسريع وتيرة مبادرات الشركة في خفض الانبعاثات ودعم استراتيجيتها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والانتقال في قطاع الطاقة.

يأتي هذا التمويل كجزء من برنامج “الإقراض العالمي” الذي ينفذه بنك اليابان للتعاون الدولي، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. ويدعم هذا البرنامج جزئيًا البنوك التجارية اليابانية.

وأكد خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في أدنوك، على أهمية هذا التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي في دعم مساعي أدنوك الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز دور مصادر الطاقة المستقبلية. كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية تعزز العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في مجال الطاقة.

جدير بالذكر أن أدنوك تعد أحد أقل منتجي النفط والغاز كثافة في انبعاثات الكربون في العالم، وتسعى إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وقد خصصت الشركة 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) للاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات وتسريع نمو مصادر الطاقة المستقبلية، مثل الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المتجددة وتقنيات التقاط الكربون.