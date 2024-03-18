أدنوك توقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا

وقعت شركة أبوظبي الوطنية للنفط “أدنوك” اتفاقية مع شركة “سيفي” للتجارة والتسويق السنغافورية، التابعة لشركة سيفي “لتأمين الطاقة لأوروبا” الألمانية، لتوريد مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا على مدار 15 عامًا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أمن الطاقة في ألمانيا وتنويع مصادرها، حيث سيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار “الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي” (ESIA) التي وقعتها الإمارات وألمانيا في عام 2022.

وتعد امتدادًا لشراكة طويلة ومثمرة بين “أدنوك” و”سيفي” تمتد لأكثر من 15 عاماً.

يُشار إلى أنّ تنفيذ الاتفاقية مرتبط باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين.