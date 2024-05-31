أدنوك تمنح “سوكار” حصة 3% في امتياز “صرب وأم اللولو” البحري

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم عن إبرام اتفاقية مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان “سوكار”، تحصل بموجبها الأخيرة على حصة مشاركة تمثل 3% في امتياز “صرب وأم اللولو” البحري.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة، وتعميق التعاون بين “أدنوك” و”سوكار” على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

,يعد امتياز “صرب وأم اللولو” نموذجًا للتطور التكنولوجي في قطاع النفط والغاز، حيث يستخدم أحدث الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة عن بعد، والتشغيل الذكي للآبار، وإدارة الإنتاج.

ويسهم هذا التوجه في رفع الكفاءة الإنتاجية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز معايير السلامة، وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وفي هذا السياق، أكد عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”، أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة لتحقيق أقصى قيمة من موارد الطاقة في أبوظبي، بما يضمن توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول.

وأضاف الكندي أن هذه الاتفاقية تستند إلى التعاون السابق بين الشركتين في عدة مجالات، بما في ذلك استحواذ “أدنوك” على حصة 30% في حقل “أبشيرون” للغاز والمكثفات في بحر قزوين، واتفاقية التعاون الاستراتيجي حول التطوير المحتمل لتقنيات الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية.

من جانبه، أكد روفشان نجف، رئيس شركة “سوكار”، أن هذا الاستثمار يمثل أول استثمار دولي لشركة “سوكار” في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وأكد نجف التزام “سوكار” بتعزيز شراكتها مع “أدنوك” في مجال الطاقة، ومواصلة التعاون في العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك.