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أدنوك تطلق المرحلة الأولى من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال

يساهم المشروع في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ “أدنوك” من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من ضعف الإنتاج الحالي البالغ 6 ملايين طن متري سنوياً لتصل إلى ما يقارب 15 مليون طن متري سنوياً.

فريق التحرير by فريق التحرير
أدنوك

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للنفط “أدنوك” اليوم عن إصدار “إشعار محدود” لتحالف بقيادة شركة “تكنيب إنيرجيز” لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الأولية في موقع مشروع الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الواقع في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.

يُعد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، ما يجعله أحد مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأقل من حيث الكثافة الكربونية في العالم.

يُتوقع أن يُصدر “قرار الاستثمار النهائي” في وقت لاحق من هذا العام، وعند اكتماله، سيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن سنوياً وسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً.

ملامح المشروع

  • السعة الإنتاجية: 9.6 مليون طن سنوياً
  • عدد خطوط الإنتاج: 2 خط
  • الطاقة الإنتاجية لكل خط: 4.8 مليون طن سنوياً
  • نوع الطاقة: طاقة نظيفة
  • الموقع: مدينة الرويس الصناعية
  • الهدف: تعزيز مكانة “أدنوك” كمورّد عالمي موثوق للغاز الطبيعي

تأثير المشروع

  • رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ “أدنوك” من الغاز الطبيعي المسال إلى 15 مليون طن متري سنوياً.
  • تعزيز المنظومة الصناعية المحلية في منطقة الظفرة.
  • جذب المزيد من الاستثمارات.
  • إنشاء بوابة حيوية لتجارة الطاقة في مدينة الرويس الصناعية.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...