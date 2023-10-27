أدنوك تسعى لاقتراض 1.5 مليار دولار و1.84 مليار درهم

أعلنت شركة أدنوك للحفر، أن مجلس إدارتها، أصدر قراراً بالتمرير يتضمن الموافقة على تسهيل قرض لأجل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.84 مليار درهم.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “سيتم استخدام تسهيل القرض لأجل، لسداد القرض المشترك الحالي بمبلغ متساوٍ، والذي ينتهي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حين أن التسهيل المتجدد الجديد (بالدرهم) سوف يمول نمو الشركة ورأس المال المرتبط به”.

أدنوك للحفر تتبع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” المملوكة لحكومة أبوظبي، وهي أكبر منتج للنفط في الإمارات. وتسعى إلى زيادة طاقتها من 4 ملايين برميل يومياً حالياً إلى 5 ملايين برميل بحلول عام 2027.

وقالت “أدنوك للحفر” في نهاية الربع الثاني من هذا العام، إنها عملت على تسريع خططها للنمو، حيث بات لديها اليوم ما مجموعه 116 حفارة مملوكة لها، وسط توقعات بأن يرتفع العدد إلى 142 حفارة بحلول نهاية 2024، حيث ستتطلب الحفارات الإضافية إنفاقاً رأسمالياً يتراوح بين مليارين و2.5 مليار دولار حتى نهاية العام المقبل، أي بزيادة مليار دولار على توجهاتها الأصلية التي كانت تقضي بوصول عدد الحفارات إلى 127 في نهاية 2030.