أدنوك تسترد سنداتها القابلة للاستبدال في قطاعها للتوزيع

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن استرداد كامل قيمة سنداتها غير المضمونة المقومة بالدولار، والتي كانت قابلة للاستبدال بأسهم في شركة أدنوك للتوزيع.

ووفقًا لبان أصدرته الشركة، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 1.199 مليار دولار نقدًا لحاملي السندات في 4 حزيران/يونيو الجاري، مما يسمح لأدنوك بالاحتفاظ بملكية الأسهم في أدنوك للتوزيع.

وكانت أدنوك قد أصدرت هذه السندات القابلة للاستبدال في أيار/مايو 2021، مع طرح حوالي 375 مليون سهم في أدنوك للتوزيع.

ومع انتهاء خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 أيار/مايو الماضي، اختارت أدنوك تسوية السندات نقدًا من خلال دفع المبلغ الأساسي للمستثمرين بقيمة 1.195 مليار دولار، بالإضافة إلى الكوبون المطبق بقيمة 4.18 مليون دولار.

ونتيجة لهذه التسوية النقدية الكاملة، لم تتغير نسبة التداول الحر لأسهم أدنوك للتوزيع، حيث بقيت عند 23%، مع احتفاظ أدنوك بأغلبية ملكيتها للأسهم بنسبة 77%.

وفي هذا السياق، أكدت أدنوك التزامها طويل الأمد تجاه أدنوك للتوزيع، ودعمها الكامل لاستراتيجية النمو الخاصة بالشركة، وإيمانها بالقيمة التي تقدمها لجميع أصحاب المصلحة.

كما أشارت أدنوك إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على مساهمة ثابتة في أدنوك للتوزيع بعد استحقاق السندات القابلة للاستبدال.