فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار عربية

أدنوك الإماراتية تستثمر في الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق

استحواذ أدنوك على حصة في امتياز المنطقة 4 في موزمبيق يعزز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ويساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة منخفضة الانبعاثات.

فريق التحرير by فريق التحرير
أدنوك

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن استحواذها على حصة 10% في امتياز المنطقة 4 من حوض روفوما الغني بالغاز في موزمبيق.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي أدنوك لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون، وتلبية الطلب المتزايد على هذا المصدر الحيوي للطاقة.

يمثل امتياز المنطقة 4 مركزًا هامًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، حيث يضم محطة “كورال ساوث” العائمة قيد التشغيل حاليًا، بالإضافة إلى مشروعي “كورال نورث” و”روفوما” المخطط لهما، واللذين يتوقع أن تصل طاقتهما الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 25 مليون طن سنويًا.

ويعتبر هذا الاستثمار هو الأول من نوعه لأدنوك في موزمبيق، ويعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون، ودعم جهود تحقيق انتقال منظم ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي.

وفي هذا السياق، صرح مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك، بأن هذا الاستثمار يعزز مكانة أدنوك كمزود موثوق للغاز الطبيعي المسال، ويسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة منخفضة الانبعاثات.

يذكر أن مشروع “كورال ساوث” يعد أول مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.5 مليون طن سنويًا. ومن المتوقع أن يساهم مشروع “كورال نورث” المقترح في زيادة الإنتاج بمقدار 3.5 مليون طن إضافية سنويًا. أما محطة “روفوما” البرية، فمن المخطط أن تعمل بالكهرباء لتقليل انبعاثات الكربون، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 18 مليون طن سنويًا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...