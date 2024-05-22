أدنوك الإماراتية تستثمر في الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن استحواذها على حصة 10% في امتياز المنطقة 4 من حوض روفوما الغني بالغاز في موزمبيق.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار سعي أدنوك لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون، وتلبية الطلب المتزايد على هذا المصدر الحيوي للطاقة.

يمثل امتياز المنطقة 4 مركزًا هامًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، حيث يضم محطة “كورال ساوث” العائمة قيد التشغيل حاليًا، بالإضافة إلى مشروعي “كورال نورث” و”روفوما” المخطط لهما، واللذين يتوقع أن تصل طاقتهما الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 25 مليون طن سنويًا.

ويعتبر هذا الاستثمار هو الأول من نوعه لأدنوك في موزمبيق، ويعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون، ودعم جهود تحقيق انتقال منظم ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي.

وفي هذا السياق، صرح مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك، بأن هذا الاستثمار يعزز مكانة أدنوك كمزود موثوق للغاز الطبيعي المسال، ويسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة منخفضة الانبعاثات.

يذكر أن مشروع “كورال ساوث” يعد أول مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.5 مليون طن سنويًا. ومن المتوقع أن يساهم مشروع “كورال نورث” المقترح في زيادة الإنتاج بمقدار 3.5 مليون طن إضافية سنويًا. أما محطة “روفوما” البرية، فمن المخطط أن تعمل بالكهرباء لتقليل انبعاثات الكربون، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 18 مليون طن سنويًا.