أدنوك تزود شركة ألمانية بالغاز لمدة 15 عاماً

ستزود شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شركة المرافق الألمانية إنرجي بادن فورتمبيرج (إن.بي.دبليو) بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، وذلك في وقت تعزز فيه أوروبا واردات الغاز المسال بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تقليص الشحنات المتجهة إلى القارة.

وذكرت شركة إنرجي بادن فورتمبيرج في بيان اليوم الأربعاء أن من المقرر أن تورد أدنوك 600 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الشركة الألمانية لمدة 15 عاماً تبدأ في 2028.

ووقعت أدنوك في آذار / مارس اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس التابع لها إلى شركة (سيفي) الألمانية المنافسة لإنرجي بادن فورتمبيرج، وذلك لمدة 15 عاماً تبدأ في العام ذاته.

وتعتبر الصفقة الأولى لشركة إنرجي بادن فورتمبيرج -وهي شركة لتوريد الطاقة والغاز في جنوب غرب ألمانيا- مع شريك في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة أن الاتفاقية سيساعدها على تنويع مشترياتها وتسريع إنشاء سلاسل قيمة للغاز الطبيعي المسال.

وكثفت أدنوك تركيزها على الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً انتقالياً، في وقت يسعى فيه العالم إلى الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومع احتدام المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ تراجع الإمدادات الروسية.

وتوقعت إنرجي بادن فورتمبيرج استقبال 9.6 مليون طن إجمالاً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لأدنوك.

ووقعت الشركة الإماراتية في كانون الأول / ديسمبر الماضي اتفاقية مماثلة مدتها 15 عاماً مع وحدة مقرها سنغافورة تابعة لشركة إي.إن.إن الصينية.

ومن المقرر أن يصبح مشروع الرويس أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في المنطقة تعمل بالطاقة النظيفة.

وذكرت إنرجي بادن فورتمبيرج أن استخدام الكهرباء في نظام التسييل سيحسن من توازن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء إنتاج الغاز الطبيعي المسال، كما ستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة.