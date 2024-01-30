أدنوك تزود جايل الهندية بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات

وقعت شركة أدنوك للغاز اليوم اتفاقية مدتها عشر سنوات لتوريد 0.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى جايل (الهند) المحدودة، وهي أكبر شركة للغاز الطبيعي في الهند.

وتكثف الشركة الأم لأدنوك للغاز، شركة بترول أبوظبي الوطنية، تركيزها على سوق الغاز، إذ ترى الغاز وقودا انتقاليا في الوقت الذي يحاول فيه العالم الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومع تزايد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط / فبراير 2022.

وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز “تواصل الهند تأكيد مكانتها سوقا رئيسيا لمنتجات أدنوك للغاز، وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بترسيخ الشراكات طويلة الأمد التي تعزز الاستهلاك المسؤول للطاقة”.

وقال وزير النفط الهندي هارديب سينج بوري في وقت سابق من كانون الثاني / يناير إن استهلاك الغاز في الهند سيرتفع إلى أكثر من 500 مليون متر مكعب قياسي يوميا بحلول 2030 من 155 مليونا حاليا.

وتمتلك جايل محفظة من الغاز الطبيعي المسال تبلغ حوالي 14 مليون طن سنويا تشمل إمدادات من دول منها الولايات المتحدة وقطر وأستراليا وروسيا، وفقاً للتقرير السنوي للشركة لعام 2022-2023.

وقالت أدنوك للغاز إنها وقعت عدة اتفاقات دولية للغاز الطبيعي المسال في 2023 بقيم تتراوح بين 9.4 مليار و12 مليار دولار (34.5 إلى 44 مليار درهم) مع شركات من بينها توتال إنرجيز ومؤسسة النفط الهندية وبتروتشاينا الدولية.

وتخطط أدنوك لرفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من المثلين لتلبية الطلب العالمي المتزايد من خلال محطة الرويس، التي من المتوقع أن تكون أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في المنطقة تعمل بالطاقة النظيفة.