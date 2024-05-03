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أدنوك ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 4.8 مليون برميل يومياً

تخطط الإمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، وتضغط منذ فترة طويلة لزيادة إنتاجها ضمن اتفاقات أوبك+.

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت الطاقة الإنتاجية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى 4.85 مليون برميل يومياً من 4.65 مليون برميل يومياً كانت قد أعلنتها في نهاية العام الماضي.

ويأتي هذا الإعلان قبيل اجتماع تحالف أوبك+ في الأول من حزيران / يونيو في فيينا. والإمارات عضو رئيسي في التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.

وتخطط الإمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، وتضغط منذ فترة طويلة لزيادة إنتاجها ضمن اتفاقات أوبك+.

وسجلت الإمارات زيادة في أرقام إنتاجها الأساسية في العام الماضي، ويمكن أن ترتفع أكثر لأنها واحدة من الدول القلائل التي تعمل على تعزيز الطاقة الإنتاجية. ويغطي إنتاجها المستهدف ضمن اتفاقية أوبك+ البالغ 3.219 مليون برميل يومياً ثلثي طاقتها الفعلية فقط.

وربما تثير المناقشات المتعلقة بأهداف الإنتاج انقساما كبيرا داخل أوبك+. وفي نهاية العام الماضي، خرجت أنجولا من التحالف بعد وقت قصير من حصولها على هدف إنتاج أصغر.

وخلال اجتماعها في يونيو من العام الماضي، كلفت أوبك+ ثلاث شركات استشارية مستقلة هي آي.إتش.إس ووود ماكنزي وريستاد إنرجي بتقييم القدرات الإنتاجية لجميع الدول الأعضاء بحلول نهاية يونيو من هذا العام. وقال التحالف في ذلك الحين إنه سيتم استخدام هذه التقييمات كمرجعية لمستويات الإنتاج اعتبارا من العام المقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...