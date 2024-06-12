أدنوك ترسي عقد الرويس للغاز الطبيعي بـ 20.2 مليار درهم

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة تصل إلى 20.2 مليار درهم (5.5 مليار دولار) لبناء مشروع الرويس الذي سيضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعفين، كما أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الأربعاء.

وقد أرست “أدنوك” عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال على تحالف مشترك بقيادة ـشركة “تكنيب إنيرجيز” ويضم شركتي “جيه جي سي كوربوريشن” و”الإنشاءات البترولية الوطنية” الإماراتية. وسيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ سعتهما الإنتاجية الإجمالية 9.6 مليون طن متري سنوياً، ما يساهم في رفع السعة الإنتاجية الحالية للغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه “أدنوك” في دولة الإمارات إلى أكثر من الضعف لتصل إلى ما يقارب 15 مليون طن متري سنوياً، وذلك ضمن خطط الشركة لتنمية محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال. وسيستفيد المشروع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز معايير السلامة، والحدّ من الانبعاثات، ورفع الكفاءة.

ويقع المشروع في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، ومن المخطط أن يصبح أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة.

وسيتضمن المشروع شراء معدات ومواد متخصصة، ومن المخطط إعادة توجيه 55% من قيمة عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز المحتوى الوطني، ما يدعم النمو الاقتصادي والصناعي، ويخلق فرص عمل واعدة في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب المهارات العالية.