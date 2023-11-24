أدنوك تدرس الاستحواذ على فينترسهال ديا الأوروبية للطاقة

تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إمكانية الاستحواذ على شركة الطاقة الأوروبية “فينترسهال ديا” المدعومة من “باسف للكيماويات”، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ نيوز”.

ويمكن للصفقة المحتملة أن تقدر قيمة “فينترسهال ديا” بأكثر من 10 مليارات يورو (11 مليار دولار). ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن شركة “هاربور إنرجي” المدرجة في المملكة المتحدة من بين الساعين أيضاً للاستحواذ ويقيمون الشركة.

ولم ترد “باسف” و”فينترسهال ديا” على الفور على طلبات من رويترز للتعليق. وامتنعت أدنوك وهاربور إنرجي عن التعقيب.

وكانت تقارير صحفية محلية قد أفادت الشهر الماضي بأن “باسف” تتفاوض مع الحكومة الألمانية حول ضمانات من الدولة فيما يتعلق بالأنشطة الروسية لشركة “فينترسهال ديا”.

و”فينترسهال ديا” مشروع مشترك بين “باسف” وشركة “ليتر وان” الاستثمارية المملوكة للملياردير الروسي ميخائيل فريدمان.