فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتاستثمار

أدنوك تدرس الاستحواذ على فينترسهال ديا الأوروبية للطاقة

يمكن للصفقة المحتملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” أن تقدر قيمة “فينترسهال ديا” بأكثر من 10 مليارات يورو (11 مليار دولار).

فريق التحرير by فريق التحرير

تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إمكانية الاستحواذ على شركة الطاقة الأوروبية “فينترسهال ديا” المدعومة من “باسف للكيماويات”، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ نيوز”.

ويمكن للصفقة المحتملة أن تقدر قيمة “فينترسهال ديا” بأكثر من 10 مليارات يورو (11 مليار دولار). ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن شركة “هاربور إنرجي” المدرجة في المملكة المتحدة من بين الساعين أيضاً للاستحواذ ويقيمون الشركة.

ولم ترد “باسف” و”فينترسهال ديا” على الفور على طلبات من رويترز للتعليق. وامتنعت أدنوك وهاربور إنرجي عن التعقيب.

وكانت تقارير صحفية محلية قد أفادت الشهر الماضي بأن “باسف” تتفاوض مع الحكومة الألمانية حول ضمانات من الدولة فيما يتعلق بالأنشطة الروسية لشركة “فينترسهال ديا”.

و”فينترسهال ديا” مشروع مشترك بين “باسف” وشركة “ليتر وان” الاستثمارية المملوكة للملياردير الروسي ميخائيل فريدمان.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...