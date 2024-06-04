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أدنوك تتطلع للتوسع في مصر والسعودية والإمارات باستثمارات ضخمة

تواصل أدنوك للتوزيع مسيرتها التوسعية في أسواق مصر والسعودية والإمارات، مدعومة باستراتيجية استثمارية طموحة ومرونة في انتهاز فرص الاستحواذ الواعدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أدنوك للتوزيع

تخطط شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية لتوسيع شبكتها في مصر والسعودية والإمارات بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وذلك بهدف إضافة ما بين 15 إلى 20 محطة جديدة في هذه الأسواق خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك كجزء من خطتها الطموحة للتوسع في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة تستهدف استثمار ما بين 250 إلى 300 مليون دولار سنوياً لمدة خمس سنوات قادمة لتعزيز وجودها في هذه الأسواق الاستراتيجية.

وأشار اللمكي إلى أن الشركة منفتحة على فرص الاستحواذ على شركات في مصر، مؤكداً أن ذلك يتوقف على حجم الفرصة والقيمة المضافة التي ستقدمها.

تجدر الإشارة إلى أن أدنوك للتوزيع قد استحوذت في عام 2023 على 50% من أنشطة “توتال إنرجيز مصر” في صفقة تجاوزت قيمتها 203 مليون دولار.

وشملت هذه الصفقة أنشطة محطات بيع الوقود بالتجزئة والجملة ووقود الطائرات في مصر. وقبل هذا الاستحواذ، كانت توتال إنرجيز مصر تدير 240 محطة بيع وقود وأكثر من 100 متجر للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى أكثر من 250 محطة تغيير زيت وغسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وتعتبر أدنوك للتوزيع أكبر بائع تجزئة للوقود وموزع في الإمارات العربية المتحدة، حيث تدير أكثر من 500 محطة وقود و362 متجراً صغيراً. وتعد مصر السوق الثالثة للشركة بعد إطلاق عملياتها في المملكة العربية السعودية عام 2018.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...