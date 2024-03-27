أدنوك تبدأ إنتاج النفط في منطقة بلبازيم البحرية في أبوظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء إن إنتاج النفط الخام بدأ في منطقة بلبازيم البحرية في أبوظبي، وهي أول مشروع مشترك بين أدنوك الإماراتية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية.

وتوقعت أدنوك أن تصل طاقة الإنتاج إلى 45 ألف برميل يوميا من الخام الخفيف و27 قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز المصاحب، مما يساهم في تحقيق هدف “أدنوك” المتمثل في الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأكدت “أدنوك” التزامها بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول.

وتتولى شركة “الياسات البترولية”، وهي مشروع مشترك بين “أدنوك” و”مؤسسة البترول الوطنية الصينية إدارة منطقة “بلبازيم” البحرية.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”، إن بدء إنتاج النفط الخام من منطقة بلبازيم البحرية يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين أدنوك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية والعلاقات الثنائية القوية والراسخة بين دولة الإمارات والصين.

وتعتبر “الياسات البترولية” شركة رائدة في تطبيق أدوات النمذجة والتحليل التي توظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منطقة الامتياز البحرية التي تديرها الشركة. كما تستخدم الشركة أداة “Wellnsight”، وهي إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركةAIQ لتحليل بيانات المكامن وتحسين إدارة العمليات لتعزيز السلامة والارتقاء بالأداء في منطقة “بلبازيم” البحرية.

كما تُخطط “الياسات البترولية” إلى توظيف التقنيات الحديثة التي تم نشرها واستخدامها بالفعل في حقل “بوحصير” البحري الواقع ضمن منطقة امتياز الشركة لتعزيز الإنتاج وتحسين عمليات إدارة المكامن.

وتستفيد منطقة “بلبازيم” من مجالات التكامل والتآزر في العمليات التشغيلية من خلال استخدام مرافق “سطح الرازبوط”، وهو حقل بحري تديره “أدنوك البحرية”، مما يساهم في توفير التكاليف وتقليل الأثر البيئي للعمليات. وتقع منطقة “بلبازيم” على بعد 120 كيلومتراً شمال غرب مدينة أبوظبي، وتضم ثلاثة حقول بحرية هي “بلبازيم” و”أم الصلصال” و”أم الضلوع”.