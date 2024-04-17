“أدنوك التجارية” تشتري شحنات من خام زاكوم العلوي

اشترت “أدنوك التجارية”، الذراع التجارية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عدة شحنات للتحميل في يونيو حزيران من خام زاكوم العلوي الإماراتي من السوق الفورية، ما أدى إلى تقلص إمدادات الشرق الأوسط.

وقالت مصادر تجارية إن شركة أدنوك التجارية اشترت ما لا يقل عن أربع شحنات من الخام المتوسط-عالي الكبريت من شركة إكسون موبيل وشركة التجارة العمانية “أو كيو” وريبسول وأرامكو للتجارة بعلاوات تتراوح بين 2.20 و2.30 دولار للبرميل عن الأسعار المعروضة لخام دبي بزيادة دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وقالت أدنوك إنها لا تعلق على مثل هذه الأمور. وعادة لا تعلق شركات النفط الأخرى على الصفقات التجارية.

وقد خفضت أدنوك صادرات خام زاكوم العلوي بشكل حاد في آذار / مارس من خلال تحويل الإمدادات إلى مصفاة الرويس التابعة لها والتي أكملت مؤخراً عملية تحديث لمعالجة النفط الثقيل وتحويله إلى منتجات ذات جودة أعلى.

كما خفضت أدنوك الإمدادات السنوية من خام زاكوم العلوي للمشترين الآسيويين في 2024 استعداداً لتلبية احتياجات المصفاة المطورة من الخام.

وأظهرت بيانات من شركة التحليلات كبلر أن صادرات خام زاكوم العلوي في أبريل نيسان تحوم حول 550 ألف برميل يوميا، قرب 545 ألف برميل يوميا المسجلة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2017.