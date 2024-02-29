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أدنوك تحصد لقب أفضل شركة نفط وطنية لعام 2023

صنفت “إنيرجي إنتليجنس” شركة “أدنوك” كأفضل شركة نفط وطنية لعام 2023 لالتزامها بالاستدامة، حيث نفذت أكبر عدد من مبادرات خفض الكربون واستثمرت 84.4 مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أدنوك

حصدت شركة أبوظبي الوطنية للنفط “أدنوك” الإماراتية لقب أفضل شركة نفط وطنية لعام 2023 من قبل مؤسسة “إنيرجي إنتليجنس” الرائدة في مجال معلومات الطاقة.

وجاء هذا التصنيف تقديرًا لجهود “أدنوك” الاستثنائية في مجال الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون، حيث احتلت المركز الخامس على مستوى شركات الطاقة العالمية من حيث حجم هذه الاستثمارات.

وأشار تقرير “إنيرجي إنتليجنس” إلى أن “أدنوك” نفذت أكبر عدد من المبادرات الجديدة منخفضة الكربون خلال عام 2023، وذلك في إطار دعمها لجهود تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وتشمل مبادرات “أدنوك” منخفضة الكربون التالي:

  • مشروعين رئيسيين لالتقاط الكربون سيساهمان في رفع قدرة مشاريع التقاط الكربون التي التزمت الشركة بالاستثمار فيها إلى 4 ملايين طن سنوياً.
  • الاستثمار عبر شركة “مصدر” للوصول بقدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
  • توسيع نطاق استثماراتها الجغرافية لتشمل مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة وبولندا، بالإضافة إلى الاستثمارات المتنامية في آسيا الوسطى والقوقاز.

وكانت “أدنوك” قد اعتمدت في كانون الثاني/يناير الماضي زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون ليصل إلى 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار).

وتستهدف الشركة تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، ومضاعفة هدفها لالتقاط وتخزين الكربون ليصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.

وتُعدّ “أدنوك” رائدة في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث تحصل منذ بداية عام 2022 على 100% من احتياجات شبكتها الكهربائية من مصادر الطاقة النظيفة.

وتعمل الشركة على ربط عملياتها البحرية بالشبكة الكهربائية من خلال مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) من المتوقع أن يسهم عند استكماله في خفض الأثر البيئي لعملياتها البحرية بنسبة 50%.

وتأتي هذه الإنجازات تأكيدًا على التزام “شركة أبوظبي الوطنية للنفط بدعم جهود الاستدامة على المستوى الوطني والعالمي، وحرصها على لعب دور ريادي في مجال الطاقة النظيفة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...