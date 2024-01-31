فريق التحرير by فريق التحرير

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أدنوك للتوزيع تعلن عن النتائج التشغيلية خلال عام 2023

وعززت أدنوك للتوزيع حضورها في مصر، واستحوذت على 50% من أعمال شركة “توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م”، علاوة على افتتاح 9 محطات خدمة في مواقع استراتيجية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت أدنوك للتوزيع اليوم الأربعاء، عن النتائج التشغيلية المبكرة التي حققتها خلال عام 2023، وكان أبرزها توسع شبكة محطات الشركة علاوة على نمو قطاع التجزئة.

وافتتحت الشركة الإماراتية 41 محطة خدمة جديدة في مصر والسعودية والإمارات، متخطية الهدف المعلن (من 25 إلى 35 محطة جديدة)، ليرتفع إجمالي المحطات إلى نحو 840 محطة بنهاية عام 2023.

وعززت أدنوك للتوزيع حضورها في مصر، واستحوذت على 50% من أعمال شركة “توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م”، علاوة على افتتاح 9 محطات خدمة في مواقع استراتيجية.

أدنوك للتوزيع تعلن عن النتائج التشغيلية خلال عام 2023

وارتفعت كميات الوقود التي تبيعها الشركة في دول الخليج على أساس سنوي بنسبة 11.8%، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات وقود التجزئة على أساس سنوي بنسبة 9.6%، وزيادة مبيعات الوقود التجاري بنسبة 16.2% على أساس سنوي.

ووفرت محطات أدنوك للتوزيع خدمة حوالي 500 ألف عميل في دولة الإمارات من خلال 179.7 مليون معاملة تجزئة.

وفقا لوسائل إعلام محلية، ارتفعت أعمال التجزئة لغير الوقود بنسبة تصل إلى 12.9% على أساس سنوي.

وخلال العام الماضي، دشنت أدنوك للتوزيع المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، لتصل إلى 50 نقطة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...