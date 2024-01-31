أدنوك للتوزيع تعلن عن النتائج التشغيلية خلال عام 2023

أعلنت أدنوك للتوزيع اليوم الأربعاء، عن النتائج التشغيلية المبكرة التي حققتها خلال عام 2023، وكان أبرزها توسع شبكة محطات الشركة علاوة على نمو قطاع التجزئة.

وافتتحت الشركة الإماراتية 41 محطة خدمة جديدة في مصر والسعودية والإمارات، متخطية الهدف المعلن (من 25 إلى 35 محطة جديدة)، ليرتفع إجمالي المحطات إلى نحو 840 محطة بنهاية عام 2023.

وعززت أدنوك للتوزيع حضورها في مصر، واستحوذت على 50% من أعمال شركة “توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م”، علاوة على افتتاح 9 محطات خدمة في مواقع استراتيجية.

وارتفعت كميات الوقود التي تبيعها الشركة في دول الخليج على أساس سنوي بنسبة 11.8%، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات وقود التجزئة على أساس سنوي بنسبة 9.6%، وزيادة مبيعات الوقود التجاري بنسبة 16.2% على أساس سنوي.

ووفرت محطات أدنوك للتوزيع خدمة حوالي 500 ألف عميل في دولة الإمارات من خلال 179.7 مليون معاملة تجزئة.

وفقا لوسائل إعلام محلية، ارتفعت أعمال التجزئة لغير الوقود بنسبة تصل إلى 12.9% على أساس سنوي.

وخلال العام الماضي، دشنت أدنوك للتوزيع المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، لتصل إلى 50 نقطة.