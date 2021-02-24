سلسلة رقمية جديدة لدعم الإقبال القوي على المحتوى التعليمي عبر تيك توك

أعلنت تيك توك عن إطلاق سلسلة جديدة لدعم الارتفاع الكبير في المحتوى التعليمي على المنصة مؤخرًا وتشجيع المستخدمين على التعلم عبر تيك توك. ومع تزايد شعبية المحتوى التعليمي على المنصة، تنظم تيك توك جلسات بث مباشر كل أسبوع اعتبارًا من 25 فبراير 2021، حيث يتعاون صناع المحتوى في تيك توك مع مشاهير وشخصيات مؤثرة من المنطقة لتثقيف المستخدمين حول موضوعات مختلفة من بينها الجمال والغذاء واللياقة البدنية والموسيقى.

ومع بداية تفشي الوباء في عام 2020، شهدت تيك توك تحولًا في طريقة استهلاك المستخدمين للمحتوى وإنشائه على المنصة، مع نمو هائل بلغ 300% في المحتوى التعليمي ومشاركة المعرفة. ونتيجة لذلك، ظهر اتجاه تعليمي جديد، مع توجه مجتمع تيك توك النشط والبارع في استخدام التكنولوجيا للحصول على نصائح للتدريب على الحياة وحيل لتعلم التصوير الفوتوغرافي وتعلم لغات جديدة من خلال مقاطع فيديو تتراوح مدتها بين 15 ثانية و60 ثانية. وحصد التحدي التعليمي #LearnOnTikTok ما يزيد عن 66 مليار مشاهدة لغاية اليوم.

وصرّح رامي زيدان، رئيس قسم الفيديو والمحتوى الإبداعي لدى تيك توك: “مع قضاء الناس المزيد من الوقت في منازلهم أثناء تفشي الوباء، كان من اللافت والمثير للإعجاب رؤية الاتجاه المتصاعد في الطلب على المحتوى التعليمي على تيك توك. لطالما كان تصورنا بأن تكون منصة تيك توك مكانًا لإلهام الإبداع بين المستخدمين ومساعدتهم في تعزيز معارفهم من خلال المحتوى الذي يقدمه صناع المحتوى الآخرون. وقد قمنا بتصميم برنامج البث المباشر #LearnOnTikTokبهدف تمكين المستخدمين من استكشاف اهتمامات جديدة والتعلم من الخبراء الإقليميين في المجالات الشائعة. ونحن على ثقة بأن المستخدمين سوف يستفيدون من هذه الفرصة الأسبوعية ونتطلع إلى ظهور مواهب جديدة على تيك توك خلال الأسابيع المقبلة”.

وسيتم تقسيم كل حلقة من هذا البرنامج الأسبوعي إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء، وسيتم تسجيلها ضمن استديو خاص حيث تستضيف الحلقات الإعلامية مهيرة عبد العزيز، مقدمة البرامج على تلفزيون العربية. ويشارك في هذه الجلسات الأسبوعية مشاهير وشخصيات مؤثرة من المنطقة من بينهم عزة زعرور ونائل أبو التين ومنال رستم وهيفاء بسيسو لتثقيف المستخدمين حول مجموعة متنوعة من الموضوعات الشائعة.

تجدون أدناه جدول مواعيد بث حلقات البرنامج الأسبوعي #LearnOnTikTok: