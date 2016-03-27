أطول إجازة منذ 10 أعوام﻿ ينتظرها طلاب السعودية

ينتظر طلاب وطالبات التعليم العام ومعلموهم في السعودية، أطول إجازة صيفية تمر بهم منذ 10 أعوام، وذلك بعد نحو 10 أسابيع من استئناف الدراسة أخيراً.

وقالت وزارة التعليم في المملكة، إن الإجازة الصيفية المقبلة ستمتد من الرابع من رمضان المقبل (9 يونيو/حزيران) للمعلمين والمعلمات، وتستمر حتى 17 من ذي الحجة (17 سبتمبر/أيلول)، وبذلك يصبح عدد أيام راحة المعلمين والمعلمات والفريق الإداري في مدارس المراحل التعليمية الثلاث كافة 100 يوم، في مقابل 120 يوماً للطلاب والطالبات.

وفي الأعوام العشرة الماضية، تفاوت عدد أيام إجازات المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي، ففي العام الماضي مُنح المعلمون والمعلمات إجازة مجموعها 60 يوماً، في مقابل 80 يوماً لطلابهم وطالباتهم. أما في العام قبل الماضي، فاقتصرت إجازة المعلمين والمعلمات على 37 يوماً فقط، فيما بلغت إجازة الطلاب والطالبات 88 يوماً، بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة.

وأطلق عدد من أولئك الطلاب والمعلمين عدادهم الخاص على “تويتر” بانتظار تلك المناسبة، والذي يقومون بتحديثه بشكل يومي بتغريدات مثل.. باقي 76 يوماً.. باقي 75 يوماً، فيما تصاعد نشر وسم خاص بالموضوع بعنوان #اطول_اجازه_صيفيه.