إصدار بطاقة إقامة للطلبة السعوديين بالجامعات الماليزية بديلاً عن جواز السفر

أعلن حساب السفارة السعودية في ماليزيا أنه سيتم اصدار بطاقة اقامة للطلبة الدارسين بالجامعات الماليزية، لمدة الدراسة تُغني عن حمل الجواز.

وقالت السفارة السعودية عبر حسابها في “تويتر” ما نصه : ” سيتم اصدار بطاقة اقامة للطلبة الدارسين بالجامعات الماليزية، لمدة الدراسة تُغني عن حمل الجواز”.

وتصاعدت أعداد الطلبة العرب الدارسين في ماليزيا بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وبخاصة السعوديين حيث ابتعثت بعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية عدداً كبيراً من الدارسين، للدراسة في الجامعات الماليزية.

وماليزيا، كدولة إسلامية متقدمة، حيث فتحت الدولة أبواب التعاون مع العالم في كافة المجالات، وركزت على اقتصاد المعرفة، ونجحت في استقطاب الطلاب من أكثر من 110 دولة من جنسيات وعرقيات مختلفة.

وتزايد إقبال الطلبة العرب والمسلمين على الدراسة في ماليزيا نظراً لقرب الثقافات وجودة التعليم فضلاً عن عدد الجامعات الكبيرة حيث تشكل الجامعة الإسلامية الجامعة الوطنية جامعة العلوم جامعة بوترا جامعة التكنولوجيا جامعة ملايا جامعة أوتارا، أهم الجامعات الماليزية.