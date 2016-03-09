أبوظبي : تعليق الدوام بالمدراس غدا ” الخميس ” بسبب الأحوال الجوية

أصدر مجلس أبوظبي للتعليم اليوم قرارا بتعليق الدوام لطلاب المدارس والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية والخاصة يوم غد ” الخميس ” العاشر من مارس الجاري بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية : “صرح بذلك معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وأرجع قرار المجلس إلى تأثيرات المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد حاليا وحفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب”.

وكان مجلس أبوظبي للتعليم قد أصدر قرارا بتعليق الدوام لطلاب المدارس اليوم “الأربعاء” بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها.