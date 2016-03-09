محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inتعليم

أبوظبي : تعليق الدوام بالمدراس غدا ” الخميس ” بسبب الأحوال الجوية

أبوظبي : تعليق الدوام بالمدراس غدا ” الخميس ” بسبب الأحوال الجوية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبوظبي : تعليق الدوام بالمدراس غدا " الخميس " بسبب الأحوال الجوية

أصدر مجلس أبوظبي للتعليم اليوم قرارا بتعليق الدوام لطلاب المدارس والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية والخاصة يوم غد ” الخميس ” العاشر من مارس الجاري بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية : “صرح بذلك معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم وأرجع قرار المجلس إلى تأثيرات المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد حاليا وحفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب”.

 

وكان مجلس أبوظبي للتعليم قد أصدر قرارا بتعليق الدوام لطلاب المدارس اليوم “الأربعاء” بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا