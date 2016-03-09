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Posted inتعليم

أبو ظبي: تعليق الدراسة في المدارس وجامعة الإمارات الأربعاء والخميس

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم تعليق  الدوام المدرس لطلاب المدارس والهيئة التعليمية والإدارية للمدارس الحكومية والخاصة (الأربعاء) وذلك بسبب الأحوال الجوية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبو ظبي: تعليق الدراسة في المدارس وجامعة الإمارات الأربعاء والخميس

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم تعليق  الدوام المدرس لطلاب المدارس والهيئة التعليمية والإدارية للمدارس الحكومية والخاصة (الأربعاء) وذلك بسبب الأحوال الجوية.

ولفت المجلس في تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”:”لسلامة الطلاب فقد تقرر تعليق الدوام لطلاب المدارس والهيئة التعليمية والإدارية للمدارس الحكومية والخاصة غدا الأربعاءوذلك بسبب الأحوال الجوية.” 

 

 

 

 

وأوضح المجلس بالقول: “تعليق الدراسة الأربعاء يشمل جميع المؤسسات التعليمية بإمارة أبوظبي”. 

 

 

 

 

 من جانب آخر،  اعلنت جامعة الإمارات في حسابها على “تويتر” تعطيل الدراسة ليومين نتيجة لسوء الأحوال الجوية.  وأشارت الجامعة في التغريدة إلى أنه “حرصاً على سلامة طلبتنا الأعزاء في الجامعة، ونظراً لسوء الأحوال الجوية، فقد تقرر تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس 9 – 10 مارس 2016”.

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