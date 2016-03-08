تعليم أبو ظبي يعلق الدراسة غداً الأربعاء في كافة مدارس الإمارة حفاظاً على الطلبة

أعلن تعليم أبو ظبي تعليق الدوام في كافة المدارس الحكومية والخاصة للهيئة التعليمية والإدارية والطلبة في الإمارة وذلك حفاظاً على الطلبة بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن تعليق الدوام للطلبة والهيئة التعليمية والإدارية في كافة المدارس الحكومية والخاصة يأتي حفاظاً على سلامة الطلاب.

وتتأثر الإمارات بمنخفض جوي عميق أدى إلى هطول مطري بحسب ما أشارت إليه آخر بيانات موقع “طقس العرب” حيث أوضحت الخرائط الجوية والتنبؤات تأثر البلاد بحالة قوية و”استثنائية” من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم في أغلب المناطق، ويُتوقع تشكُل عواصف رعدية قوية تعمل على هُطول أمطار رعدية “غزيرة” في أجزاء مُختلفة من البلاد، خاصة المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الداخلية، بما في ذلك المُدن الرئيسية للدولة مثل دبي والشارقة وربما أبوظبي.

و هذه الأمطار تكون غزيرة ومترافقة مع حدوث الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق وقد تعمل على تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الطرقات. وتنشط الرياح بشكل لافت مع نشاط السُحُب الركامية وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق، والبحر مضطرباً.