نطالب بإعفاء وزير التعليم السعودي.. يشعل تويتر

أطلق ناشطون سعوديون على موقع تويتر المفضل في المملكة هاشتاكاً بعنوان (#نطالب_باعفاء_وزير_التعليم) وتصدر الترند السعودي منذ إطلاقه قبل حوالي يومين.

وجاء إطلاق الوسم (#نطالب_باعفاء_وزير_التعليم) إثر قرار وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، مؤخراً، والقاضي بإلغاء نظام الانتساب في جامعات المملكة، وهو ما أثار الكثير من الجدل في صفوف المعنيين به، ممن يعتبرون أن نظام الانتساب أنصف مجموعة كبيرة من الموظفين الذين حاولوا من خلاله تطوير مهاراتهم والتقدم في السلم الوظيفي، حسب ظروفهم.

وبعد تصريحات وصفت بـ “المثيرة” للوزير، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاك (#نطالب_باعفاء_وزير_التعليم)، وانقسم المغردون بين من يرون أن الوزير فشل في المهام المسندة إليه، وبالتالي فالإقالة أرحم به، ومن يقدرون أن قطاع التعليم في السعودية يعاني مشكلات كثيرة، زاد منها دمج قطاعات التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة، قبل حوالي سنة، وهناك فريق ثالث استغل قرار إلغاء الانتساب للسخرية من الوزير.

وكتب المغرد عبد الله بن باني “#نطالب_باعفاء_وزير_التعليم ، المفروض يلغون الانتساب ويقللون عدد الجامعات ويزيدون في مراكز التدريب المهني، هي المستقبل صدقوني”، وردت عليه “نعيمه السويد” إن “التعليم تعليم مهما كانت وسيلته وليس المعلم من يعلم، سنوات قضيناها على كراسي المدرسة منا من استفاد ومنا من فشل #نطالب_باعفاء_وزير_التعليم“.

وغرد أحد المتفاعلين “#نطالب_باعفاء_وزير_التعليم بدل من أن يكون الأب الحنون لهم أصبح سيفاً مسلطاً عليهم”، وكتب آخر “قلنا منذ البداية أنه فاشل وليس أهلاً للمنصب، شخص ليس أهلاً ليتولى منصب مدير قسم فكيف يتم تعيينه وزير للتعليم؟”.

واعتبر الناشط مالك الأحمد أن التعليم اليوم “دورة تدريبية لدى البعض يكتشف قدراته يطلق هواياته يطبق تطلعاته، والطالب هو الضحية #نطالب_باعفاء_وزير_التعليم”، وعلى منواله قال مغرد “أنت لست مقتنع بفئة (خريجي الانتساب) بينما جميع الفئات ليست مقتنعة بك يا وزير الإحباط، إذا مخرجات الانتساب لا تقنعك ! فما هو الفرق بين الانتظام وبين الانتساب المطور؟”. فرد عليه آخر قائلاً “كنا نراهن على جهل وزير التربية والتعليم واليوم أثبت ذلك بنفسه. #نطالب_باعفاء_وزير_التعليم“.

وتبارت مجموعة من المغردين للدفاع عن نظام الانتساب والمستفيدين منه، وكتب أحمد العمري إن “الانتساب تعليم يقوم على أسس ناجحة وحقق أحلام طالبي العلم ممن تعثرت أمامهم سبل الدراسة بطرقها التقليدية”، وقال آخر إن “هناك طلاب منتسبين وجنود على الحد الجنوبي لخدمة الدين والوطن ما أجبرهم على الانتساب إلا الحاجة #نطالب_باعفاء_وزير_التعليم“.

وخاطبت المغردة “فطيم” الوزير قائلة “تدري ليش هما انتساب لان اغلبهم حماة الوطن، فضلوا يكون انتساب عشان حضرتك تعيش بأمان وبالأخير تقول مو مقتنع غبي #نطالب_باعفاء_وزير_التعليم“، بينما اعتبر ماجد بن كنعان، أن “المنتسبين ليسوا ضعيفي المستوى، بل من أخوتنا المكافحين الذين أجبرتهم ظروفهم لاختيار هذا المسار من التعليم #نطالب_باعفاء_وزير_التعليم”.

ورأى آخرون، أن القرار غير مبرر على الإطلاق، وكتب أحد طلاب الانتساب “#نطالب_باعفاء_وزير_التعليم كونك وزير وعندك راتب وضامن مستقبلك مو مبرر انك تدمر مستقبلنا وتحبطنا وتنظر لنا بإستصغار إحنا مكافحين نستحق الاحترام”، فرد عليه “كادح”، قائلاً إن “الوزير مو مقتنع بنظام الانتساب على أساس نظام الانتظام جالس يخرج عباقرة ٩٠٪ منهم يتخرج ولا يستفيد شي من إلي درسه”، في حين اعتبر نايف العتيبي “#نطالب_باعفاء_وزير_التعليم لست مقتنع بخريجي وخريجات الانتساب، ولكن أيها الوزير جميع فئات ليسوا مقتنعين بوجودك كوزير لهم متعالي”.

وركز آخرون على التكاليف المالية لهذا القرار، وغرد سعودي يقول إن “الوزير لا يعلم أن مداخيل بعض الجامعات من طلاب الانتساب يتجاوز ٢٠٠ مليون سنوياً، من يعوض طلاب الانتساب أموالهم؟، وكتب أسامة القرني “اقسم بالله حرام ندفع حوالي ٢٥ ألف وهذا كلام وزير التعليم #نطالب_باعفاء_وزير_التعليم“.

ونال قرار وزير التعليم السعودي، حظه، كالعادة، من سخرية المغردين، حيث كتب أحدهم “#نطالب_باعفاء_وزير_التعليم أحيي شجاعتك بهذا التصريح الفذ، لأن الانتساب مهمش أصلاً بدون تصريح، سر للأمام في قراراتك التعسفية والقمعية لتترك بصمة”، فيما اعتبر طلال غ اللقماني، أن دولة “الإمارات عندها وزيراً للسعادة !! وإحنا عندنا وزيراً للتعاسة والإحباط بمسمي وزير التعليم”.

وقال ناصر “وش ذنبه ان جاء تعيينه بنهاية موسم الأمطار والسيول، يعني ما أعطاكم إجازة مثل عزام !!”، ورد آخر “عشان كذا مأبي أصير وزيز كل شوي حسابي يخترق #اختراق_حساب_وزير_التعليم“، في إشارة إلى اختراق حساب الوزير على تويتر، قبل أسبوع، حيث وجه المخترق (الهاكرز) انتقادات للوزير لعدم حل مشكلات يواجهها العاملون من طلاب ومعلمين.