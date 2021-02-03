لينكدإن : زيادة في الوظائف المتاحة في الإمارات

رصد أحدث تقارير “لينكدإن” ارتفاعاً في الطلب على عدد من الفئات الوظيفية في دولة الإمارات. وتشير بيانات “لينكدإن” في دولة الإمارات إلى ارتفاع الطلب على عدة وظائف تشمل الأطباء العامين، والعاملين المستقلين في مجال المحتوى الرقمي، والمدربين المحترفين والشخصيين، والمتخصصين في القطاع المالي وقطاع الأعمال بشكل عام.

وقال علي مطر، رئيس شبكة لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا وإفريقيا: “تسببت جائحة كوفيد-19 بتغييرات ملحوظة في نشاط الشركات وأنماط العمل، لكنها أتاحت أيضاً فرصاً جديدة في عدة قطاعات نتجت عن حرص الشركات والأعمال على التكيّف مع الجائحة. وتعد وظائف الأطباء والعاملين في الرعاية الصحية، والمحترفين المستقلين في مجال المحتوى الرقمي، ومتخصصي قطاع المال والأعمال مجالات نمو قوية وبارزة، بينما نشهد أيضاً ارتفاعاً في الطلب ضمن مجال التجارة الإلكترونية، ووظائف التسويق الرقمي والتدريب المهني حيث يستفيد المؤهلون من خبراتهم ومهاراتهم للانتقال إلى وظائف جديدة”.

وأضاف: “سوف تستمر التحولات خلال عام 2021، لكن الشركات ستواصل أيضاً البحث عن طرق مبتكرة لتحسين خدماتها، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مجموعات المواهب لديها، والاستفادة من تنوع أوسع في المهارات والكفاءات في سوق العمل”.

ورصد تقرير “لينكدإن” 15 فئة وظيفية تقود نمو سوق العمل في دولة الإمارات، هي:

1. المتخصصون في مجال الطب

شهدت هذه الفئة نمواً بنسبة 112% في التوظيف، مع ارتفاع الطلب على الممرضات والعاملين في المجال الطبي عموماً في جميع أنحاء الإمارات. كما أطلقت دولة الإمارات حملة وطنية تطوعية لمواجهة الفيروس خلال أبريل 2020، لتسجل انضمام أكثر من 1000 متطوع في غضون أيام قليلة (ومنهم أطباء متقاعدون، وطلاب، وأطباء عامون، وأطباء نفسيون، وممرضون). يُذكر أن متوسط عمر العاملين في القطاع بلغ 31 عاماً عام 2020، وشكل الحاصلون على درجة الماجستير أو التعليم العالي 41% منهم.

o أهم المهارات: التمريض، الدعم الأساسي للحياة، الطب العام، سلامة المرضى، إدارة الرعاية الصحية

o أهم مواقع التوظيف: دبي، أبوظبي، الشارقة

o الأكثر طلباً: ممرض مرخص، ممرض، طبيب عام، طبيب، صيدلي عيادات

2. العاملون المستقلون في مجال المحتوى الرقمي

أقرت دولة الإمارات تراخيص عمل جديدة للعاملين المستقلين الدوليين بهدف دعم الاقتصاد المحلي خلال جائحة كوفيد-19. كما أدى ارتفاع النشاط عبر الإنترنت، واعتماد المنصات الرقمية في مختلف القطاعات، وتغير سلوك المستهلكين إلى ارتفاع الطلب على العاملين المستقلين وزيادة بنسبة 200% في الوظائف المتعلقة بالمحتوى الرقمي، مع توفر 25% من تلك الوظائف عن بُعد. واستفاد المدونون ومقدمو البرامج عبر يوتيوب ومقدمو البودكاست من تلك الفرص الجديدة وبدأوا في نشر محتواهم عبر الإنترنت. وبلغ متوسط العمر ضمن هذه الفئة الوظيفية 29 عاماً، وهو أعلى قليلاً من دول مثل البرازيل وإسبانيا حيث بلغ متوسط العمر 25 و 26 على التوالي.

o أهم المهارات: محتوى يوتيوب، المدونات، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنتاج الفيديوهات

o أهم مواقع التوظيف: دبي

o الأكثر طلباً: منسق محتوى، مدوّن، مقدم برامج عبر يوتيوب، مقدم بودكاست

3. طواقم دعم الرعاية الصحية

في حين عمل الأطباء وكوادر التمريض على مكافحة وباء كوفيد-19 في الخط الأمامي، عملت طواقم دعم الرعاية الصحية مثل مساعدي المخابر الطبية ومديري العيادات خلف الكواليس لإجراء الفحوصات وتطوير اللقاحات. فمثلاً، قادت مؤسسات مثل “جي 42” التجارب السريرية للقاحات، وعمل الباحثون في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على تطوير علاج متقدم بالخلايا الجذعية في شهر أغسطس 2020. وقد ساهمت هذه الجهود وعمليات التطوير في زيادة وظائف طواقم دعم الرعاية الصحية بنسبة 129%.

o أبرز المهارات: أمراض الدم، مكافحة العدوى، علم الأحياء الدقيقة، المهارات المخبرية، البحوث السريرية

o أبرز مواقع التوظيف: دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان

o الأكثر طلباً: فني مخابر طبية، مساعد مخابر، مساعد رعاية صحية، استشاري طبي، مدير عيادة

4. التجارة الإلكترونية

على الرغم من النمو الثابت لقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات سنوياً، أصبحت المتاجر الإلكترونية الافتراضية بمثابة الوضع الاعتيادي الجديد لأي شركة صغيرة تبحث عن النجاح والمنافسة، وذلك بسبب وباء كوفيد-19. وهذا يفسر استمرار مساهمة منصات المتاجر الافتراضية مثل “نون دوت كوم” في نمو قطاع التجارة الإلكترونية بالإمارات واجتذاب مستثمرين جدد. وبلغ معدل أعمار الموظفين الذين يعملون في وظائف مثل منسقي التجارة الإلكترونية والمتخصصين الإلكترونيين 29 عاماً، 66% منهم يحملون شهادات بكالوريوس.

o أبرز المهارات: التسويق الرقمي، تحسين محركات البحث، التجارة الإلكترونية

o أبرز مواقع التوظيف: دبي

o الأكثر طلباً: منسق تجارة إلكترونية، متخصص إلكتروني

5. متخصصو التسويق الرقمي

في ظل تزايد استخدام الإنترنت سنوياً، تحركت الشركات لكي تستفيد من أنشطة التجارة الإلكترونية المتنامية، حيث شهدت وظائف التسويق الرقمي ارتفاعاً بنسبة 71% في عام 2020. وأظهرت وظائف منصات التواصل الاجتماعي بعضاً من أعلى معدلات النمو، وهذا يفسره استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بحسب المنصة. وتميزت هذه الفئة بأنها من أكثر معدلات التوظيف المتوازنة بين الجنسين، حيث بلغ معدل توظيف النساء إلى الرجال 51:49، وكانت الغالبية الأكبر للموظفين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو المهنيين المستقلين.

o أبرز المهارات: التسويق باستخدام المؤثرين، استراتيجيات المحتوى، التسويق الرقمي، أبحاث السوق، إعلانات جوجل

o أبرز مواقع التوظيف: دبي، أبوظبي، الشارقة

o المسميات الوظيفية الشائعة: مدير تسويق رقمي، مدير مواقع التواصل الاجتماعي، اختصاصي تسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدير تسويق، مدير تسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي

6. وظائف تطوير الأعمال والمبيعات

فيما تأثرت قطاعات مثل السفر والضيافة والتجزئة، شهدت قطاعات أخرى مثل البرمجيات والتكنولوجيا التي تساعد على التحول الرقمي نمواً متواصلاً في المنطقة، ما أدى إلى استقطاب مزيد من موظفي المبيعات لتعزيز الاستفادة من هذا النمو، حيث شهدت وظائف تطوير الأعمال والمبيعات في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 74%. وكان أحد العوامل المحتملة التي ساهمت في هذا النمو، قرار الإمارات بالسماح للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال بتأسيس شركاتهم بدون الحاجة إلى مساهمين محليين. جدير بالذكر أن 11% من هذه الوظائف كانت تؤدى عن بُعد.

o أبرز المهارات: تطوير الأعمال، إدارة علاقات العملاء، جذب العملاء المحتملين، إدارة الفرق، إدارة المبيعات

o أبرز مواقع التوظيف: دبي، أبوظبي، عجمان

o الأكثر طلباً: متخصص تطوير أعمال، مساعد تطوير أعمال، نائب رئيس قسم المبيعات، مدير فريق المبيعات

7. المدربون الشخصيون والمهنيون

نظراً إلى تأثر وظائف عديدة في قطاعات مختلفة، قام الكثير من المهنيين بتغيير مساراتهم المهنية ليصبحوا مدربين شخصيين ومهنيين، ما أدى إلى نمو بنسبة 207% في هذه الوظائف مقارنة بعام 2019. وقد شغلت النساء 61% من هذه الوظائف، وكانت الغالبية العظمى من اللواتي يعملن لحسابهن.

o أبرز المهارات: التدريب على الحياة، تدريب الشخصيات التنفيذية

o أبرز مواقع التوظيف: دبي

o الأكثر طلباً: مدرب على الحياة، مدرب مهارات قيادية

8. المهنيون في القطاع الإبداعي

تُعرف دولة الإمارات بأنها مركز إبداعي قوي في المنطقة يضم مواهب متنوعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللحفاظ على نشاط القطاعات الإبداعية خلال الوباء، قدمت الإمارات حوافز وأشكالاً أخرى من الدعم المالي. وقد أظهرت بياناتنا وجود طلب عالٍ على الكتّاب المستقلين ومنتجي الفيديو في عام 2020، حيث ازداد عدد الشركات التي تتطلع إلى تعزيز حضورها الرقمي من خلال المحتوى عالي الجودة.

o أبرز المهارات: إنتاج الفيديو، الكتابة، الرسم التوضيحي، التصميم الغرافيكي، التصوير

o أبرز مواقع التوظيف: دبي، أبوظبي

o الأكثر طلباً: كاتب، منتج فيديو، منسق أزياء، استشاري فني، رسام توضيحي

9. وظائف التعليم

سجلت الوظائف التعليمية زيادة بنسبة 72% بعام 2020، وكان الطلب عالياً على مساعدي التدريس في الجامعات. وكانت نسبة 67% من الموظفين الذين تم استقطابهم في هذه الفئة من النساء، بمعدل أعمار بلغ 27 عاماً.

o أبرز المهارات: القيادة في القطاع التعليمي، تطوير المناهج، تصميم النظم التعليمية، التعليم الخاص، تعليم الإنجليزية كلغة ثانية

o أبرز مواقع التوظيف: أبوظبي، دبي، رأس الخيمة، الشارقة

o الأكثر طلباً: مساعد مدرس، مدرس مرحلة ثانوية، مدرس إنجليزية كلغة ثانية، استشاري مهني، مطوّر مناهج

10. الوظائف اللغوية

زادت هذه الفئة من الوظائف بنسبة 134% في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وكان المترجمون الفوريون الطبيون ومعلمو اللغة الإنجليزية من ضمن أولئك الذين انتقلوا إلى دور المترجم. وتجدر الإشارة إلى أن 56% من أولئك المعينين بوظيفة مترجم كانوا من الإناث وكان المتوسط العمري 29 سنة.

o أبرز المهارات: الترجمة والتدقيق اللغوي والترجمة القانونية

o أبرز مواقع التعيين: أبوظبي ودبي

o الأكثر طلباً: مترجم

11. وظائف عامة في قطاع الأعمال

مع لجوء الكثير من الشركات إلى تعديل خطط أعمالها لكي تواكب احتياجات العملاء سريعة التغير، تزايدت الأدوار المتعلقة بقطاعات الأعمال بشكل عام في 2020. وكان العديد من هذه الشواغر الوظيفية يختص بمناصب إدارية عليا، مما يفسر متوسط عمر المعينين والذي بلغ 37 سنة، حمل 53% منهم درجة الماجستير أو أعلى منها، وكان 26% منهم إناث.

o أبرز المهارات: استراتيجية الأعمال والتخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي والقيادة وإدارة الفرق

o أبرز مواقع التعيين: دبي

o الأكثر طلباً: شريك إداري، مدير تواصل، رئيس امتثال، مدير تطوير تنظيمي، شريك استراتيجي

12. التكنولوجيا

تتحول دولة الإمارات سريعاً إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، حيث نمت وظائف التكنولوجيا بنسبة 61% عام 2020. ومن المثير للاهتمام أن حصة كبيرة من أدوار التكنولوجيا، كالمدير التقني ومطور الواجهات، كانت بنظام العمل المستقل أو الذاتي. وتجدر الإشارة إلى أن 78% من إجمالي التعيينات في عام 2020 كانت من نصيب الذكور ومتوسط أعمارهم 30 سنة.

o أبرز المهارات: تصميم الويب التفاعلي، ولغة جافا سكريبت، وتصميم تجربة المستخدم، ولغة تنسيق صفحات الويب (SASS)، وتطوير الويب، وتصميم واجهة المستخدم

o أبرز مواقع التعيين: دبي وأبوظبي

o الأكثر طلباً: مطور ويب، مطور واجهات، مصمم واجهة المستخدم، استشاري تصميم المنتجات، محلل الأمن السيبراني

13. وظائف الهندسة المتخصصة

تعد الهندسة إحدى فئات الوظائف غير المتأثرة بالوباء والتي أظهرت زيادة مستمرة في الطلب خلال السنوات القليلة الماضية. في عام 2020، زاد الطلب عليها فئة الهندسة بنسبة 72%. وبوصفها فئة وظيفية تجذب الذكور أكثر من الإناث، فمن المنطقي أن 86% من إجمالي التعيينات في 2020 كانوا من الذكور.

o أبرز المهارات: الهندسة الطبية الحيوية والتعلم العميق وهندسة الصوت والهندسة البحرية

o أبرز مواقع التعيين: دبي

o الأكثر طلباً: مهندس طبي حيوي، مهندس بحري، مهندس مواد، مهندس صوت، مهندس تعلّم الآلة

14. وظائف قطاع التمويل

في ظل تأثر الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بتداعيات الجائحة، ارتفع الطلب على خبرات العاملين بقطاع التمويل في عام 2020. إذ شهدت هذه الفئة نمواً نسبته 63%، وكان 41% من المعينين من الإناث.

o أبرز المهارات: تمويل الشركات، النمذجة المالية، إدارة المحفظات، عمليات الاندماج والاستحواذ، وتداول الأسهم

o أبرز مواقع التعيين: أبوظبي ودبي

o المسميات الوظيفية الشائعة: مدير تمويل شركات، شريك أعمال التمويل، متداول أسهم

15. الأخبار والصحافة الإلكترونية

في بداية الجائحة، تم تعليق توزيع وسائل الإعلام المطبوعة في دولة الإمارات لاحتواء انتشار الفيروس. مع ذلك، فإن تسارع الأحداث المتعلقة بفيروس كوفيد-19 أدى إلى ارتفاع الطلب على الأخبار والمعلومات ذات الصلة، وبالتالي زيادة الإقبال على وسائل الإعلام الإلكترونية مما أسفر عن ارتفاع بنسبة 58% في التعيينات ضمن مجال الأخبار والصحافة.

o أبرز المهارات: التحرير والصحافة والتلفزيون

o أبرز مواقع التعيين: دبي وأبوظبي

o الأكثر طلباً: محرر، صحفي، منتج تلفزيوني