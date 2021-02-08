السعودية: إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات

صدرت الموافقة على إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في كل من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، وذلك ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ؛ بناءً على ما انتهت إليه اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية برئاسة وزير التعليم وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين بالموافقة على الخطة التنفيذية الموحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ المبنية على التوصيات التي تم رفعها للمقام الكريم بهذا الشأن.

وصدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تنفيذ ما جاء في التوجيه الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ طبقاً للموافقة على توصيات اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية،

وتضمّن قرار وزير التعليم تقيّد الجامعات المعنية في القبول لهذا العام بمراحل التنفيذ الثلاث الواردة بالخطة التنفيذية التقيّد بأن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بما لا يتجاوز (100%) من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص، وأن يكون القبول لهذا العام في برامج الدبلومات فقط للتخصصات التالية: (المبيعات – التسويق – المصرفية – التأمين – الإدارة العامة) إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.

ونص قرار وزير التعليم على الالتزام بأن يتم تقديم برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خلال الأقسام الأكاديمية للبرامج في الكليات، والتقيّد بمعايير التعليم الإلكتروني للتعليم العالي بالمملكة، كذلك التقيّد بلائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والعمل بما ورد في التصنيف السعودي الموحّد للمستويات والتخصصات التعليمية، مع الرفع بتصور لبرامج نوعية مقترحة وفق الاحتياجات التنموية، والتي تفرضها احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس والماجستير للجنة المشكلة لهذا الشأن.