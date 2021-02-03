التعليم الأكاديمي ينتقل إلى التركيز على التفكير النقدي و المهارات التحليلية

يتحدث نائب المستشار ومدير جامعة ميدلسكس دبي عن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التعليم الآن، وكيف تتم عملية الموازنة بين التعليم عن بعد وتكلفة الدراسة في ظل الوضع الراهن

ويقول:”في الواقع عطلت أزمة كوفيد-19 الطرق المعتادة للعمل بين عشية وضحاها، لذلك تأثر قطاع التعليم العالي أكثر من غيره، وأثناء فترة الإغلاق لم يكن بإمكان الطلاب أو الموظفين القدوم إلى الحرم الجامعي، وفي نفس الوقت احتاجت الجامعات إلى ضمان “عدم توقف التعليم أبداً”. وتماشياً مع ما حصل، حرصت جامعة ميدلسكس دبي بأسرع وقت على توفير منصة إلكترونية متطورة تسمى (MS Teams) لتقديم المحاضرات الحية والتفاعلية فضلاً عن تدريب أكثر من 150 عضواً من أعضاء هيئة التدريس والموظفين على استخدام هذه المنصة بفعالية مع وضع الخطط الدراسية موضع التنفيذ لضمان سير العملية التعليمية ضمن جودة عالية المستوى وفي إطار استراتيجية مسبقة.

وكان التحدي هائلاً فيما يتعلق بالتقييمات (الاسايمنت) النهائية عبر الإنترنت، حيث تمت إدارة هذا الجانب بإتاحة تقييمات بديلة للامتحانات النهائية ذات الصلة. أما الاستراتيجيات التعليمية الرئيسية للحفاظ على جودة التعلم فطبقت للتأكد من أن محتوى المنهاج وطريقة تقديمه مناسبان للتعلم عن بعد، في حين كان أعضاء هيئة التدريس في ميدلسكس جاهزين ومتاحين للاستشارة عبر الإنترنت. وعملت إدارة الجامعة على أن تكون جميع المراجع ومصادر التعلم متوفرة في موارد المكتبة إلكترونياً.

في ذات الإطار واصلت الخدمات الأكاديمية التي لدينا دعمها للطلاب من خلال مركز ميدلسكس للدعم الأكاديمي (CAS)، وتم عبر الإنترنت إقامة ورش عمل حول المهارات الأكاديمية والتعليمية، وبفضل ذلك تمكنا من مد طلابنا بالعديد من المهارات المتخصصة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء في مجالات مختلفة.

ما هي أهم الاستراتيجيات التعليمية التي تم تنفيذها للحفاظ على جودة التعليم العالي في الإمارات؟

نحن في جامعة ميدلسكس دبي كنا ملتزمين بتزويد طلابنا بتجربة تعليم أكاديمية متكاملة وبجودة مضمونة بحيث نساهم في تحويل إمكاناتهم إلى نجاح مهني ملموس. إننا دوماً نعمل على استدامة هذا النهج مع تقديم تعليم عالي متميز بجانب الحفاظ على صحته وسلامة الطلاب والتي تأتي على رأس أولوياتنا.

لقد تأكدنا أيضاً من أن تغيير طريقة التسليم في نظام التعليم العالي الذي نعتمده لن يكون له تأثير على جودة التعليم. وبذات الوقت تمت مراقبة وتقييم عملية التسليم عبر الإنترنت للتأكد من نتائج تعليم ترتقي لما نتطلع إليه، في حين كانت هيئة التدريس متاحة للاستشارات الفردية لأي طالب، جنباً إلى جنب مع إتاحة الموارد والمراجع الأكاديمية في مكتبة الجامعة إلكترونياً، كما كان موظفوها مستعدون لتوفير المساعدة الأزمة للطلبة وفق احتياجاتهم المتعددة. وقد تلقى طلاب الدراسات العليا وغيرهم من طلبة البكالوريوس الدعم من خلال الجلسات التدريبية التي يقيمها مركز النجاح الأكاديمي عبر الإنترنت، بهدف إزالة أي عائق للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم.

– في دولة الإمارات تتمثل الأولويات الوطنية في الانتقال إلى اقتصاد حديث قائم على تطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية، ماهي أهم برامج التعليم العالي التي لديهم في هذا المجال وكيف يتم تطبيقها؟

بمناسبة العام الـ 16 على تأسيس جامعة ميدلسكس دبي، نود أن نقول إننا ممتنون جداً لحسن ضيافة التي تلقينها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونجاحنا مرتبط ارتباطًا وثيقاُ باستراتيجية الدولة، ومن هذا المنطلق نتابع باستمرار التطورات والأولويات الوطنية بهدف تقديم تعليم عالي يخدم تطلعات الحكومة ويؤهل طلاباً ذو خبرة عملية ومعرفية في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأحدث برامج التكنولوجيا العالمية.

وفي جامعة ميدلسكس دبي هناك أكثر من 70 برنامجاً جامعياً لطلاب الدراسات العليا في إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية والتسويق الرقمي والقانون وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات وهندسة الحاسوب والتصميم الجرافيكي وتصميم الأزياء والإعلام وإخراج الأفلام والسياحة وعلم النفس والتعليم وغيرها الكثير. ولقد قدمنا مؤخراُ أيضاً بأطلاق ماجستير في الروبوتات وماجستير في علوم البيانات بغرض تمكين الطلبة من تعزيز مهارتهم في الجانيين النظري والعملي المتصلة بهذه العلوم والمجالات الحيوية الهامة.

ما هي الاتجاهات الجديدة في التعليم العالي التي تتأقلم مع ظهور نمط اقتصادي جديد بعد حوالي عام على الجائحة؟

أعتقد أن الاتجاه الرئيسي في التعليم سيكون للشهادات المهنية التي يمكن للطلاب الحصول عليها إضافة إلى درجة الدراسات العليا. وفي جامعة ميدلسكس دبي نهيئ الطالب من أجل أن يتخرج وهو على استعداد كامل لسوق العمل. وبسبب الأتمتة، قل التركيز على مهارات المعالجة الأساسية وأصبح أكثر على المهارات التحليلية وتنمية أطر التفكير النقدي.

-ما هي توقعتكم لحجم الاستثمار في قطاع التعليم العالي في الإمارات خلال الفترة المقبلة؟ وعلى ماذا سوف يعتمد ذلك؟

يعد قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً شديدة التنافس ويضم أكثر من 110 جامعة محلية ودولية، حيث إن الإمارات واحدة من بين أفضل 10 وجهات للطلاب الدوليين وهي تواصل النمو.

الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يعتمد على اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير الدلائل والمعطيات على أن الاقتصاد الإماراتي هو واحد من أكثر الاقتصادات المحلية والعالمية الأخذة بالنمو بشكل قوي، ومع التطور الدائم في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والضيافة وتجارة التجزئة والمالية والتكنولوجيا سيكون الاستثمار في قطاع التعليم حاجة جوهرية، وأتوقع أن تتجه الاستثمارات الحالية والمستقبلية في مجال التعليم نحو ميدان الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث العلمية المتقدمة.