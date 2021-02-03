الإمارات: السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي

“وزارة التربية” وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تعلن عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي، لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، ابتداءً من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عملت خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضع الصحي، وستواصل، تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري والذي يتميز بالمرونة والديناميكية.

وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تعلن عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي، لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، وذلك ابتداءً من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي. pic.twitter.com/6fQP2q9SAu — وزارة التربية (@MOEducationUAE) February 3, 2021

وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار “التعليم عن بعد” سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.

وقالت إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.

وفي السياق ذاته، عملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضعي الصحي، وستواصل المؤسسة في تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري والذي يتميز بالمرونة والديناميكية.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة #كورونا في إمارة #أبوظبي تعتمد برتوكولاً صحياً وقائياً خاصاً بالمجتمع المدرسي من كوادر تعليمية وإدارية وطلاب يجرى تطبيقه حتى نهاية العام الدراسي، واستقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في كافة مدارس إمارة أبوظبي من 14 فبراير#وام pic.twitter.com/4QSxRTDeV5 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 3, 2021