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الإمارات: السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي

“وزارة التربية” وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تعلن عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي، لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، ابتداءً من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي

“وزارة التربية” وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تعلن عن السماح بالعودة التدريجية وعلى مراحل للتعلم الواقعي، لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية وفي مختلف إمارات الدولة، ابتداءً من 14 فبراير 2021 وحتى نهاية العام الدراسي.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عملت خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضع الصحي، وستواصل، تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري والذي يتميز بالمرونة والديناميكية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن خيار “التعليم عن بعد” سيظل متاحا حتى نهاية العام الدراسي، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التنسيق بين أولياء الأمور ومدراء المدارس.

وقالت إنه جرى وضع الخطة المشار إليها بعد دراسة للواقع الصحي، ووفق توصيات الجهات المختصة آخذة في الاعتبار رغبات أولياء أمور الطلبة، باعتبارهم شركاء أساسيين في المنظومة الدراسية.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية والصحية، وتفاديا لتطبيق القوانين والأحكام الخاصة بذلك.

وفي السياق ذاته، عملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خلال الأسابيع الماضية على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضعي الصحي، وستواصل المؤسسة في تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري والذي يتميز بالمرونة والديناميكية.

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