توجّهات تُحدّد أجندة التعلّم المؤسّسي في عام 2021

كان العام الماضي صعباً بالنسبة للعديد من الشركات في مختلف أنحاء العالم؛ حيث أجبرت جائحة “كوفيد-19” الشركات على إيقاف الاجتماعات وجهاً لوجه، وبدا أن التدريب والتعلّم المؤسّسي قد يكون واحداً من أول الأنشطة تأثراً، وأكثرها تضرراً بسبب الجائحة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركات لا تستطيع تحمل تبعات إيقاف التدريب والتعلّم، نظراً للتغير السريع الذي تشهده مهارات الأعمال. وفي استطلاع لآراء أصحاب العمل في دولة الإمارات، أشارت نسبة تصل إلى 77% من المشاركين إلى استعدادها لتعزيز الرقمنة بسرعة في العام المقبل، ويشمل ذلك خططهم لتسريع رقمنة تطوير مهارات الموظفين وإعادة صقلها (نسبة 39%).

وتشير التوجهات الحالية إلى أن التعلّم الافتراضي هو المستقبل. وبالمقارنة مع عام 2019، سنجد بالفعل أن إجمالي عدد الملتحقين بمنصّة “كورسيرا” قد حقق نمواً بنسبة 328% في عام 2020، مع سعي قادة الأعمال لتجديد برامج التعلّم، وتوسيع نطاقها من خلال المنصّات الافتراضية. وفي ظلّ الحاجة إلى إبقاء التعلّم المؤسّسي على أجندات العديد من المؤسسات، يمكننا الإشارة إلى عدد من التوجّهات الحالية التي تسارعت في العام الماضي، كما يُرجح أن تسهم التطورات الجديدة التي نتوقعها في صياغة شكل التعلّم المؤسّسي خلال عام 2021.



توجّهات شهدت تسارعاً في عام 2020

التحوّل الرقمي – تسارعت وتيرة التحوّل الرقمي في عام 2020، مدفوعة جزئياً بتداعيات انتشار جائحة “كوفيد-19”. واليوم، يشير تقرير مستقبل الوظائف من المنتدى الاقتصادي العالمي إلى استعداد نسبة 84% من أرباب العمل لرقمنة عملياتهم بسرعة، بما في ذلك إمكانية تحويل نسبة 44% من قواهم العاملة للعمل عن بُعد. واستجابة لذلك، نرى الشركات تعيد رسم أهداف تطوير المهارات فيها، مع مراعاة الاحتياجات المتزايدة ضمن مجالات محددة، مثل التعلم الآلي والتسويق الرقمي وهياكل البيانات.

مؤهلات تعتمد على المهارات – ما زالت الشهادات الأكاديمية مهمة. ومع ذلك، وجدنا في عام 2020 أن أصحاب العمل يبحثون عن مهارات تتماشى مع المهام التي يتعين القيام بها ضمن الوظائف المحددة. وفي “كورسيرا”، سجلت الشهادات المهنية مثل شهادة “جوجل لدعم تكنولوجيا المعلومات”، المُصممة لتزويد الموظفين بأحدث المهارات المتعلقة بهذا القطاع، زيادة في عدد الملتحقين بنسبة 400٪ خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.



الدور المتغير لوظيفة التعلّم – بسبب انتشار الجائحة بات من المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن تكون القوى العاملة مرنة. ومن هنا، يمكن لقادة التعليم أن يلعبوا دوراً هاماً في تأهيل القوى العاملة لرحلة الواقع الجديد. وبعيداً عن مهمتها في تطوير المهارات ، ينبغي اعتبار التعلّم الآن شريكاً استراتيجياً للرئيس التنفيذي، بما يساعد القيادة على اتخاذ القرارات. وعلى سبيل المثال، حرصت قيادات التعلّم في “نوفارتيس”، شركة الأدوية العالمية، على توسعة نطاق الوصول المجاني إلى “كورسيرا” لتشمل اثنين من الأصدقاء أو أفراد العائلة للموظفين خلال الجائحة، وذلك من منطلق إدراك الإدارة لإمكانية تأثر هؤلاء بتداعيات “كوفيد-19” بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا مثال مهم على الاستفادة من التعلّم في تمكين الموظفين ومجتمعاتهم.

توجهات تُرشد أجندة 2021

تطوير المهارات الوظيفية – في هذا العام نتوقع أن يركز التعلم المؤسسي بشكل أكبر على التدريب المرتبط مباشرة بمتطلبات الوظيفة. في الواقع، وجدت دراسة شركة البيانات الدولية “آي دي سي” لمنصة “كورسيرا للأعمال”، أن الشركات قد تحقق عائداً على الاستثمار بنسبة 746٪ خلال ثلاث سنوات، إذا جعلت التعلّم جزءاً أساسياً من تطوير الوظائف.

التعلّم العملي – وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تعمل الأدوات الخاصة بالقطاعات وأقسامها على دعم الشركات بصورة متزايدة. وسواء أكانت الشركات تعمل على تحليل البيانات باستخدام برنامج Python أو إنشاء مواقع الويب باستخدام WordPress، فإن الأدوات الجاهزة للاستخدام تسهم في تسريع النشر والتجربة. وفي هذا الإطار، تساعد “المشاريع الموجهة” على منصّة “كورسيرا” في تدريب الموظفين على مثل هذه الأدوات. وخلال أقل من ساعتين، يمكن للموظفين اكتساب المهارات المتعلقة بالوظيفة، عبر إرشادات يضعها المدرب خطوةً بخطوة. ونظراً لكون تلك “المشاريع الموجهة” تحتاج إلى وقت أقل مما تتطلبه الدورات الدراسية أو الحصول على الدرجات الأكاديمية الكاملة، إلى جانب إتاحتها الخبرة العملية ضمن سيناريوهات فعلية، يمكن للموظفين بناء المهارات المستهدفة مباشرة عبر تلك المشاريع، عند الحاجة.

توازن المهارات الشخصية والمهارات التكنولوجية – ما تزال المهارات التكنولوجية وعلوم البيانات تدفع زيادة الطلب على التعلّم المؤسّسي، ولذا، سيكون التوازن بين المهارات الشخصية والعافية الذهنية ضرورياً، بعد التحديات الصعبة التي واجهناها في عام 2020. وفي الواقع، حققت دورات “كورسيرا” مثل برنامج علم الرفاهية من جامعة “يال” أكثر من 2.7 مليون تسجيل في عام 2020.

وبالنظر إلى معدل التغير الذي يشهده عالم الأعمال، سيكون تجديد أجندة التعلّم المؤسسي أمراً بالغ الأهمية لمستقبل بناء القوى العاملة في العام القادم. ونتطلع إلى التعاون والعمل مع الشركات في جميع أنحاء المنطقة لدعم رحلتها عبر التحديات والفرص التي يحملها العالم الجديد.