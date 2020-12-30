محرر في الموقع by محرر في الموقع

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أبوظبي: اعتماد نظام “الدراسة عن بعد” في كافة المدارس لأسبوعين

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبوظبي: اعتماد نظام "الدراسة عن بعد" في كافة المدارس لأسبوعين

اعتمدت اليوم لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام “التعليم عن بعد” في كافة مدارس الإمارة، بما فيها المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، لأول أسبوعين من الفصل الدراسي القادم الذي سيبدأ في 3 يناير 2021، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة حرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.

ونوهت اللجنة بأنه على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس القادمين من خارج الدولة، عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً ووفقاً للإجراءات المعلن عنها.

وأكدت اللجنة على أهمية التزام أولياء الأمور والطلبة والطاقم التدريسي وطاقم العمل في المدارس على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع.

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