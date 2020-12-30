أبوظبي: اعتماد نظام “الدراسة عن بعد” في كافة المدارس لأسبوعين

اعتمدت اليوم لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام “التعليم عن بعد” في كافة مدارس الإمارة، بما فيها المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، لأول أسبوعين من الفصل الدراسي القادم الذي سيبدأ في 3 يناير 2021، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة حرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.

ونوهت اللجنة بأنه على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس القادمين من خارج الدولة، عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً ووفقاً للإجراءات المعلن عنها.

وأكدت اللجنة على أهمية التزام أولياء الأمور والطلبة والطاقم التدريسي وطاقم العمل في المدارس على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع.

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بعد" في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين. pic.twitter.com/2KWjHG1hDR — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 30, 2020