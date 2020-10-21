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Posted inتعليم

تحذير من غرامة 30 ألف درهم للدروس الخصوصية

أوضحت النيابة العامة الاتحادية أهمية تجنب الدروس الخصوصية وجها لوجه خلال الفترة الراهنة من إجراءات كورونا المستجد مع التنويه لغرامة بمقدرا 30 ألف درهم مخالفة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تحذير من غرامة 30 ألف درهم للدروس الخصوصية

نوهت النيابة العامة الاتحادية من مغبة مزاولة الدروس الخصوصية وجها لوجه أي بالحضور الشخصي، ولفتت إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 30 ألف درهم لمن يقوم بالتدريس أو التريب أو الوساطة في ذلك مع تعريم المسؤول عن المكان 20 ألف درهم لكونه سمح بتقديمها أو تنظيمها.

ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، توضيحا رسوميا حول مخالفات التدريس الخاص (الدروس الخصوصية)، في ظل انتشار مرض «كوفيد-19».

وذكرت أن جدول المخالفات والغرامات «المحدث» الصادر بقرار النائب العام للدولة رقم (38) لسنة 2020 وتعديلاته، ينص على مخالفة مزاولة نشاط التدريس الخاص (الدروس الخصوصية) بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر (اللقاء الشخصي) في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية، لكل المراحل التعليمية، أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، هي 30 ألف درهم للقائم بتقديمها ، و20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة، الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها.

وتلفت النيابة العامة إلى حرصها على تعزيز الوعي بمخالفات الإجراءات الوقائية، التي تشكل محفزاً وداعماً أساسياً لتعزيز التزام أفراد المجتمع بهذه الإجراءات، لاسيما أن جميع المخالفات الصادرة بقرار النائب العام للدولة مهمة، وتمت صياغتها للحد من انتشار فيروس «كورونا».

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