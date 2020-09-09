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Posted inتعليم

تأجيل الدراسة في البحرين بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا

قررت مملكة البحرين اليوم الاربعاء تأجيل الدراسة بسبب الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تأجيل الدراسة في البحرين بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا

وقال وكيل وزارة الصحة  البحرينية وليد المانع، في مؤتمر صحفي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، إنه بسبب الارتفاع في أعداد الحالات ومع قرب موعد عودة الطلبة والطالبات للمدارس، تم اتخاذ قرار تأجيل الدراسة للتأكد من سلامة الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية.

وأشار إلى أنه تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم التنسيق لإجراء الفحوصات الطبية لفيروس كورونا لجميع أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية، لافتا إلى أن هذه الفحوصات ستستمر وفق جدول زمني محدد بحيث يتم الانتهاء منها قبل عودة منتسبي المدارس إلى مواقع عملهم. وأضاف أنه “خلال الأيام الماضية شهدنا زيادة مضطردة في أعداد الحالات القائمة، وهو ما كنا نحذر منه في مراحل التعامل المختلفة لفيروس كورونا ،وبحسب آلية تتبع أثر المخالطين تم رصد العديد من الحالات التي انتقل إليها الفيروس خلال التجمعات والمناسبات”.

وعزا أسباب الزيادة في الحالات إلى التجمعات المختلفة والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والشعور بأن الأمور أصبحت طبيعية. وأكد المانع أن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى دائمة لا يجب أن نتوانى عنها أو نتهاون فيها تحت أي ظرف من الظروف.

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