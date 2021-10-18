دار المحيط للنشر تطلق مبيعات الكتب مع موقعها الإلكتروني

بهذه المناسبة قالت مديرة الدار، منال النقبي: “ينتظر القرّاء هذا الخبر منذ أن انطلقت دار المحيط للنشر حيث تم بحمد الله إطلاق الموقع الإلكتروني للدار ليتمكن القرّاء من التعرّف على جميع العناوين المطروحة التي تتيحها دار المحيط. أما أصدقاء الدار الصغار فلهم أيضاً نصيب معنا من خلال القسم المخصّص لكتب الأطفال مع إمكانية قراءة نبذة عن الكتب واختيار المناسب منها”.

يُشار إلى أن الدار، التي تقوم بنشر الكتب باللغة العربية مع وجود مبادرة ترجمة الكتب عن اللغات الأخرى، توفّر الآن للقارئ ميزة شراء الكتب مباشرة عبر موقعها الإلكتروني مما يسهّل نشر الثقافة العربية والإماراتية بين الجمهور.

يُذكر أن “دار المحيط للنشر” توفّر رزنامة توضّح فعاليات الدار المستقبلية وتمكّن القرّاء من متابعة آخر أخبارها ومشاهدة أحدث صورها في الموقع، إضافة إلى مشاركات الدار الخارجية في أهم معارض الكتب.

مما يجدر ذكره أن دار المحيط للنشر تقدّم الدعم للكتّاب المبتدئين والجدد من خلال عرض كتاباتهم ومقالاتهم ليتمكنوا من نشرها عبر الموقع الإلكتروني للدار لتبث فيهم روح التحفيز الذاتي وتوصلهم إلى النجاح.

ختاماً، تهتم دار المحيط للنشر بأرشفة الموروث الشعبي الإماراتي والمحافظة على الهوية والقيم الإماراتية الأصيلة التي تُعتبر أهم دعائم الدار مع حرصها على الالتزام بمعايير النشر العالمية.